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湖北將CT列為診斷武漢肺炎標準 不必等病毒檢測

中央社 / 台北8日電
中國湖北省近日將電腦斷層掃描影像列為臨床診斷武漢肺炎的標準。 美聯社

陸媒報導，中國湖北省近日將CT（電腦斷層掃描）影像列為臨床診斷武漢肺炎的標準，不用再等新型冠狀病毒核酸檢測結果。專家認為，病毒核酸檢測不穩定，CT篩選快捷，或將成為診斷首選。

中國科學技術學會微信公眾號「科普中國」報導，中國國家衛生健康委員會4日印發的「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）」顯示，湖北將「疑似病例具有肺炎影像學特徵者」列為臨床診斷病例標準。

這代表湖北新型冠狀病毒診斷不再依賴目前廣泛使用的病毒核酸檢測結果。

2月3日，身在抗疫第一線的武漢大學中南醫院醫學影像科副主任張笑春教授，在微信朋友圈發布「強烈推薦CT影像作為目前新型冠狀病毒感染的肺炎首選診斷方法」的言論，引起社會廣泛關注。

張笑春5日表示，這是根據醫學科學和臨床經驗所得。病毒核酸檢測是最終確診新型冠狀病毒感染的肺炎無創診斷的金標準，然而檢測結果出現「CT陽性、核酸陰性」，可能影響臨床排查。

她指出，目前廣泛使用的病毒核酸檢測特異性高、敏感性偏低，不排除存在部分假陰性。

張笑春認為，新型冠狀病毒剛被發現不久，檢測和診療還需要一個認識的過程，加上核酸試劑盒研發時間較短，現有採樣人員緊缺，檢測時間相對較長等因素，短期內對大量密切接觸、家庭留觀及高度疑似患者檢測排查存在一定困難。

她說，CT檢查方便、快捷、直觀，在基層醫院易於普及。雖然CT只是輔助診斷手段，但在防控形勢嚴峻的今天，武漢等地區的防控必須採取「不放過一個」的非常規手段，以減少交叉感染。

報導引述武漢大學中南醫院醫學影像科主任、中華放射學會神經學專委會副主委徐海波表示，CT既是專業手段，也是循證工具；既是診斷者，也是評價者。CT作為快速診斷有特有優勢。在湖北等疫情嚴重地區，CT篩選或將成為診斷新型冠狀病毒肺炎的首選方法。

「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）」指出，武漢肺炎胸部影像學的早期呈現多發小斑片影及間質改變，以肺外帶明顯。進而發展為雙肺多發磨玻璃影、浸潤影，嚴重者可出現肺實變，胸腔積液少見。

該方案雖明定，疑似病例連續兩次呼吸道病原核酸檢測陰性（採樣時間至少間隔1天），方可排除，但據新京報報導，北京中日醫院已出現一個之前經過3次病毒檢測仍呈陰性的確診病例，顯示新型冠狀病毒存有高度的隱匿性。

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