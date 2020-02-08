武漢肺炎確診面臨挑戰：北京患者3度檢測呈陰性
陸媒報導，中國北京市中日醫院近日出現一名3次新型冠狀病毒核酸檢測均為陰性，最後透過肺泡灌洗檢測才確診罹患武漢肺炎的患者。病毒的超強隱匿性已為武漢肺炎確診帶來新挑戰。
新京報報導，7日下午，網傳一名武漢來京的發燒肺炎患者5日在中日醫院呼吸四部確診為新型冠狀病毒感染肺炎，目前正等待轉往定點醫院。
這項落款為「中日醫院新冠防控領導小組」的消息稱，這名患者入院前經過3次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，甲流（A型流感）核酸檢測陽性，因此於1月30日以「重症甲流」收院治療。入院後插管上呼吸機，透過肺泡灌洗檢測才發現新冠病毒核酸陽性。
報導引述北京衛生部門相關負責人證實，這名病例的確存在。北京一名三甲醫院呼吸科醫生透露，醫院內部已經將此案例通知給員工，應當屬實。
北京一名三甲醫院呼吸科醫師說，通常對武漢肺炎疑似患者進行兩次咽拭子核酸檢測，如果出現一次陽性則確診，如出現兩次陰性，則基本可排除感染。3次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，說明病毒隱匿性很強。
北京世紀壇醫院呼吸內科主任醫師丁新民指出，病變發生在肺部，即下呼吸道，有時上呼吸道咽喉部找不到病原。也因此，會出現該病例透過肺泡灌洗檢測才確診陽性的情況；而現在很難做到對每一例疑似患者都進行下呼吸道標本採樣，這為武漢肺炎確診帶來一定挑戰。
丁新民認為，這個病例應引起對出院病患管理的思考和更多重視。但他強調，目前只是個例，一般民眾無需恐慌。
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