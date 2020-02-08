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糞口傳播就是吃了別人的屎？ 中國專家出面澄清

香港01 / 朱利安
劉玉萍曾指出，糞口傳染「就是你吃了別人的屎」，言論一度在微博引起熱議。（微博圖片）

早前有確診患者的糞便中檢測出新型冠狀病毒，引發外界對「糞口傳播」的關注。中國四川人民醫院健康管理中心主任劉玉萍週二（4日）記者會一句，「什麽叫糞口傳播，就是你吃了別人的屎」，在微博引起熱議。劉玉萍事後澄清當時正談及手部衞生，只是打了個比方，批評網上流傳的不是完整片段，並且斷章取義。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士曾指，新型冠狀病毒有可能通過糞口傳播，應高度警惕；中國疾控中心本週初則表示，目前糞口傳播還沒得到證實。直至週二，專家劉玉萍在四川省衞生健康委舉行的記者會稱，「在家庭裏，阻止糞口傳播最有效的途徑就是注意手衞生，什麼叫糞口傳播，就是你吃了別人的屎，這個很簡單。但是這個怎麽來的？就是因為這個手，所以飯前便後洗手很重要」。

專家的解說隨即引來關注，有網友截圖上傳到微博，中國醫學網站「丁香園」的微博亦有轉發。劉玉萍事後再受訪解釋，當時主要講述手部衞生，假若有感染者如廁後沒有洗手，又碰到電梯，其他人接觸到，並在回家吃飯前不洗手，便會構成糞口傳播。

劉玉萍批評，「他們斷章取義，就截取了一段，你得前後連貫起來看」，重申只是講解時打了個比方，讓民眾更容易理解。專家出面澄清後，網上輿論開始批評「丁香園」，其微博在週三（5日）發文道歉，表示「向大家致歉剛才發了錯誤消息。最近看著災情著急對不起！」。

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文章授權轉載自《香港01》

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