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誤信「寵物會傳染武漢肺炎」飼主竟狠摔貓狗

聯合新聞網 / 綜合報導
飼主因聽信謠言，狠心將貓咪摔出窗外。圖/Weibo

隨著武漢肺炎疫情持續升溫，中國經濟重鎮深圳昨晚宣布封城，四川武漢也跟進，實施封村。上個月底一名中國醫學專家受訪時指稱，新型冠狀病毒會透過哺乳類動物傳播，有中國媒體將此段訪問引述為「貓狗也會傳染疫情」，當地不少民眾因害怕被寵物傳染武漢肺炎，引發多起悲劇。

根據微博帳號《寵物幫萌星球》表示，在寵物也會傳染疫情的錯誤謠言四起後，大陸各地區都傳出貓狗遭棄養，甚至有主人狠心將寵物從高樓摔下，就怕自己染上武漢肺炎。寵物幫萌星球也於日前的貼文中指出，被遺棄的貓狗多為名貴品種。中國廣州的寵物救助義工，一天平均都會接到15～20通的動物救援求助電話，疫情肆虐，沒有人敢主動幫助這些流浪的動物們。

儘管當初用語錯誤的陸媒已將新聞內容修正，但天津、成都還是接連出現有飼主將貓狗摔下高樓的悲劇發生，有民眾甚至目睹樓上的住戶將貓摔下樓的慘況，大嘆「謠言還要害死多少無辜貓狗」，網友看了也直批狠心拋下寵物的民眾「自私、殘忍」、「不負責任」。

中國國家衛健委專家李蘭娟，上個月底曾指出寵物若接觸到武漢肺炎疫情及患者，也需要對寵物隔離監控。世界衛生組織隨後澄清，在官方臉書上表示目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒。世界衛生組織也在貼文中提及，民眾在接觸完寵物後，可透過肥皂水洗手，減少其它細菌在人類與寵物之間的傳播。

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