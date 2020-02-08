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重慶因疫情暫停長者免費交通卡 網友狂讚：阻止老人亂跑

香港01 / 李納德
其他城市的網友大多讚同重慶做法，認為自己住區可效法，暫停長者乘車優惠。（示意圖/微博圖片）

武漢肺炎肆虐，疫情仍未受控下，抵抗力較弱的長者更易中招，雖然有長者因搶口罩應急外出，但還是有些長者因交通優惠四處去，今日中國重慶市率先推出「狠招」。重慶城市交通開發投資（集團）有限公司今發公告，因應社會對長者經常於早上交通人流高峰時坐車外出，佔公車比例逾25%，擔心他們意外受感染，故暫停長者免費乘車優惠，「不出門就是最好的保護」。網友得知後瘋狂讚好，稱「這些老年人一天拿卡到處跑」，皆因不少子女孫子稱難阻家中老人外出，該措施大大減低出門誘因，因為要花錢。

長者外出搶口罩應急的消息令人心疼，惟有些長者在疫情嚴重下仍堅持到處去，情況在中國重慶備受關注，重慶城市交通開發投資（集團）有限公司發佈《關於疫情期間主城區老年人公交免費卡暫停使用的公告》，規定2月8日起，市內主城區老年人公交免費卡暫停使用。

公告提及目前是重慶疫情防控關鍵期，長者是武漢肺炎易感染群體，「不宜與密集人群接觸，不出門就是最好的保護」。按數據，目前重慶早上交通人流高峰時段，長者乘公車的比例超過25%，令社會對長者健康非常憂慮，故暫停優惠減低人員密集時的感染風險，直至重慶突發重大公共衛生事件一級響應結束時才恢復。

同時，公告呼籲社區人士關注長者，提供支援及勸導減少出門，家庭年輕成員應承擔需外出的家務，盡可能勸阻長者出門。

暫停優惠的事不單未受網友批評，反而被大讚特讚，許多人不解長者不用上班還要在疫情下到處亂跑，「現在又不用接送孫，附近大都有超市，沒事到處亂晃幹嘛」、「前兩天去公司值班，路上看到的90%的人都是老年人」，又不明白為什麼他們總愛早上坐車和年輕人擠。有不少為人子女子孫的網友都說措施幹得漂亮，因為家中長者不聽勸，「爺爺奶奶天天想外出，天天都是戰爭」，知道要花錢後自然不捨得出門。其他城市的網友聞訊「眼紅」，希望自己的區可效法重慶停優惠。

不過，也有網友關注獨居長者問題，他們未必有子女上門添補生活所需，認為一刀切之後應該設有解決方案。

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文章授權轉載自《香港01》

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