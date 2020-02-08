武漢肺炎中國累計722死 新增確診3399例

「陳秋實失聯了，沒人知道他到底在哪...。」以公民記者自居的中國律師陳秋實，從武漢封城後前往當地的醫院和社區進行採訪報導，但6日晚間卻傳出陳秋實準備前往方艙醫院後，突然完全失聯。7日起，陳的母親透過Twitter發布求援訊息，希望外界幫忙尋找陳秋實的下落；陳的好友徐曉東亦於7日晚間宣稱：陳秋實已被中國國內安全保衛警察（國保單位）強行拉走，甚至在沒有發燒的病況的狀態下，被送去「強制隔離」。

2020-02-08 10:05