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武漢肺炎中國累計722死 新增確診3399例

中央社 / 台北8日電
武漢肺炎中國大陸新增確診病例3399例，截至7日午夜，累計確診病例3萬4546例，死亡病例722例。 新華社

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2月7日，武漢肺炎中國大陸新增確診病例3399例，新增死亡病例86例。截至7日午夜，累計確診病例3萬4546例，死亡病例722例。

據通報，2月7日，大陸31個省市區新型冠狀病毒肺炎新增確診病例3399例（湖北2841例），新增重症病例1280例（湖北1193例），新增死亡病例86例（湖北81例，黑龍江2例，北京、河南、甘肅各1例），新增疑似病例4214例（湖北2073例）。

7日新增治癒出院510例（湖北298例），解除醫學觀察的密切接觸者2萬6702人。

截至7日午夜，大陸現有確診病例3萬1774例（其中重症病例6101例），累計治癒出院2050例，累計死亡722例，累計確診病例3萬4546例（黑龍江省核減14例），現有疑似病例2萬7657例。累計追蹤到密切接觸者34萬5498人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬9660人。

據通報，香港特別行政區累計確診病例26例（死亡1例），澳門特別行政區10例（治癒出院1例）。

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