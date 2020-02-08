李文亮醫師病逝／還要多慘重的代價 才能讓哨聲嘹亮？

2月7日凌晨3點48分，武漢中心醫院發布了正式官方微博消息，宣布該院眼科醫生李文亮於2020年2月7日凌晨2點58分去世。

5個小時前，中國網路上就傳出李文亮病逝的消息，但武漢中心醫院則在北京時間7日零點院發微博說，李文亮病危，仍在搶救。面對不確切的消息，無數網有度過了一個不眠之夜，一遍遍刷新聞，一遍遍祈禱，期盼奇蹟的發生，但奇蹟終究沒有來。這位提醒他人防護類似SARS的病毒，隨被以造謠之名遭武漢警方訓誡的善良的醫生走了，留下了5歲的兒子和在院發著燒的孕妻。

「最早發出警報的醫生就這樣走了！那張恥辱的訓誡書耽擱了多少生命！他才34歲，他還有一個未出世的寶寶！痛心」、「誰來給他一個公道？可以給李文亮醫生平反嗎？八英雄之一的他就這樣走了，沒有道歉」、「誰是害死李文亮的『凶手』？」、「希望狗官們終有一日得到報應」、「請不要再我們禁言了，總有一天受不了你們的欺壓，又會是另一個朝代了。」

網友們在微博等社交媒體傾訴悲痛，痛斥官方，呼籲言論自由。不過，這場輿論風暴卻只能在深夜裡持續數個小時。到了7日9點，言論自由等關鍵詞已遭到審查。網友們寫道，「怎麼李醫生活著的時候不讓他院發聲，走了就撤熱搜，有良心嗎？」、「說真的，這熱搜撤的也太快了吧，官權社會。」

中央調查組能查出什麼？

武漢等地封城以來民眾對感染人數、死亡人數不斷激增，疫情院發展失控的憤怒隨著李文亮的去世達到一個前所未有的高潮。官方開始試圖平息事態。《人民日報》7日院發文稱，「今天，中央紀委國家監委網站院發布消息：經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反應的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。」該文還說，「還原真相，就能穩定人心......」

在疫情愈演愈烈，民怨愈來愈深、封城和許多行業停擺讓整個經濟遭受重創的背景下，中共顯然也在擔心，「星星之火可以燎原」，「忍辱負重」的順民中會出現「揭竿而起」的勇士。

李文亮的名字出現在大眾的視野裡其實只有很短的時間。1月31日，李文亮在個人微博上表示，他於2019年12月30日看到一份病人的檢測報告，檢出SARS冠狀病毒高度新都陽性指標，出於提醒同學的角度，所以在群裡院發布消息說「確診了7例SARS」。消息院發出後，公安局找到他讓他簽了訓誡書。李文亮在微博中說，簽了訓誡書後他仍在工作，在接診了新型冠狀病毒肺炎患者後，1月10日開始出現咳嗽症狀，11號院發燒，12號住院，父母也住院。2月1日，李文亮在微博上表示，其核酸檢測結果為陽性，確診染上新冠病毒。對於他本人是不是8名被公安傳喚的「造謠者」之一，李文亮曾回應說，他對此並不清楚，只知道說了真話而被訓誡。

2020年1月1日，武漢公安局院發布通報稱，一些網友在不經核實的情況下，在網上院發布、轉院發不實訊息，造成不良社會影響。「公安機關經調查核實，傳喚8名違法人員，並依法進行了處理。」網上公布的李文亮簽字的訓誡書照片顯示，警方認定其「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」的言論不屬實，「我們希望你冷靜下來好好反思，並鄭重告誡你：如果你固執己見，不思悔改，繼續進行違法活動，你將會受到法律的制裁！」

然而，直到去世，率先對疫情敲響警鐘的李文亮始終也沒有聽到武漢公安局或者更高一層的政府官員對訓誡一事表示道歉。

1月28日，最高法刊文對公安機關傳喚8人一事評論說，「事實證明，儘管新型肺炎並不是SARS，但是訊息院發布者院發布的內容，並非完全捏造。如果社會公眾當時聽信了這個『謠言』，並且基於對SARS的恐慌而採取了配戴口罩、嚴格消毒、避免再去野生動物市場等措施，這對我們今天更好地防控新型肺炎，可能是一件幸事。」，並稱「只要訊息基本屬實，院發布者、傳播者主觀上並無惡意，行為客觀上並未造成嚴重的危害，我們對這樣的『虛假訊息』理應保持寬容態度。」

但武漢警方1月29日只是院發布通報「解釋」說，「因上述8人情節特別輕微，當時，公安機關分別進行了教育、批評，均未給予警告、罰款、拘留的處罰。」這一天已經是武漢封城的7天，但該通報卻更像是一份逃避責任的自我辯護詞。

「平反」與記功

也就是到了這個時候，公眾才得知所謂8名「違法人員」全都是醫生，他們分別屬於武漢大學臨床04級群、協和紅會神內、腫瘤中心三個醫生交流群，是在群中就出現新型肺炎提醒同行並進行討論。

2月6日，湖北省政府宣布給疫情上報「第一人」、湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先給予記大功獎勵。通報中說，54歲的張繼先2019年12月27日將4名肺部出現特殊表現的患者的情況向醫院匯報，在28日、29日收治3位來自華南海鮮市場的病人後又立即向醫院報告，「醫院高度重視，立即上報，為省、市衛生部門迅速應對處置創造了條件。」

但事實證明，無論是張繼先的立即上報，還是8名醫生的預警，都沒有能夠「扭轉乾坤」。其原因，武漢市長周先旺在1月27日接受採訪中有所暗示。他說，因為此次新型冠狀病毒肺炎是傳染病，根據中國的《傳染病防治法》，必須「依法披露」：「作為地方政府，我獲得訊息、授權之後才能披露，這一點在當時很多不理解，」周先旺還說：「後來，特別是1月20日國務院召開常務會議要求屬地負責，在這之後，我們的工作就主動多了。」

梳理一下疫情院發展的脈絡不難看到，在第一起病例出現後，有關醫生和醫院就有警覺，但制度性問題最終導致事態發展到失控的地步。

據《柳葉刀》（The Lancet）刊載的武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林等人撰寫的論文，該醫院12月1日就收治了首例後來被證實是新型冠狀病毒肺炎的患者，且此人沒有武漢市華南海鮮市場暴露史。12月10日，另有3人院發病，其中只有1人接觸過華南海鮮市場。12月31日，武漢市衛健委首次公開通報肺炎疫情，稱該市院發現了27例「病毒性肺炎」病例，其中7人病情嚴重，但通報指，未發現「明顯人傳人」證據，也未院發現醫務人員感染。

1月1日，華南海鮮市場被關，同一天，武漢公安局通報8名「違法人員」院發布於不實訊息被依法查處。之後數日，武漢市衛健委多次通報「不明原因」肺炎患者人數上升（到1月3日44例，到1月5日59例），但都稱未院發現明顯的「人傳人」證據。1月8日，中國國家衛健委確認「新型冠狀病毒」為疫情病原，並於1月11日通報被確診的新型冠狀病毒肺炎病例為41例，其中1人死亡。但此後，也就是在湖北省1月11日至17日召開兩會期間，武漢市衛健委連續6天宣布未有新增病例。直到1月18日才通報有4例新增病例，同一日，武漢市百步亭社區舉行有4萬人參加的「萬家宴」。到了1月20日，武漢報告的累積確診病例猛增至198人，北京和深圳也在當天分別通報2例和1例。20日當晚，院士鐘南山在接受官媒采訪時，首度證實該病毒可以「人傳人」，並透露有14名醫務人員感染。但在1月21日，湖北省委書記、省長等仍出席春節團拜會並觀看演出。1月23日，武漢、黃岡等湖北城市宣布「封城」，湖北省感染病例上升至44例，武漢新增8人死亡。

「謠言」與「哨聲」

從那一天起，各地紛紛採取「一級應急響應」措施，封城的都市越來越多，中國各地公眾生活陷入停擺狀態。感染病例在海外也不斷增加，有條件的國家紛紛開始撤僑行動，各海外航空公司陸續取消飛中國，70多個國家對中國人實行旅行限制，有的暫停中國人入境。

李文亮去世的消息傳開後，據稱市《人民日報》上海分社弘冰社長的悼文在微信上瘋傳：我們憤怒於你的預警被當成謠言，我們傷慟於你的死亡竟不是謠言，你從來和謠言無緣，卻被迫因「造謠」而具結「悔過」。現在，因為不信你的「哨聲」，你的國家停擺，你的心髒停跳，還要怎樣慘重的代價，才能讓你和你們的哨聲嘹亮，洞徹東方。

2月7日，武漢中心醫院後湖門診門口，擺放了李文亮的照片和市民送來的鮮花。武漢官方宣布為李文亮做出工傷認定決定，並由副市長出面代表市政府、全市人民「向李文亮醫生和所有被病毒奪取生命的同胞表示深切的哀悼」。但前夜裡刷爆微博的李文亮的名字已經從熱搜上消失，官方已經對有關微博言論進行了「清理」。還要怎樣慘重的代價，才能讓李文亮的哨聲嘹亮？李文亮以外其他被訓誡的醫生有希望得到一聲道歉？最好的結果也許最多就是官方為穩定人心祭出幾個「替罪羊」。

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