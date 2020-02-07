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武漢肺炎疫情蔓延 運動賽會的難題

浙江：武漢肺炎確診病例從輸入型轉成本地為主

中央社 / 台北7日電

中國官媒新華社今晚引述浙江省政府新聞辦公室方面表示，當地確診病例從輸入性疫情為主到本地病例為主，防控重點從阻斷重點地區傳染源輸入，向阻斷重點人口在本地擴散轉變。

據報導，截至6日24時，浙江省累計報告2019新型冠狀病毒肺炎確診病例1006例，累計出院98例，重症病例則為72例，其中危重21例。

報導引述浙江省衛生健康委相關負責人表示，浙江確診武漢肺炎病例已經從輸入性疫情為主到本地病例為主。

據報導，浙江省新冠肺炎疫情防控工作領導小組認為，浙江省疫情防控重點已從阻斷重點地區傳染源輸入向阻斷重點人群在本地擴散轉變，防控策略從全省統一防控向區域分類防控轉變，醫療救治從以治為主向治與防並重轉變等。

報導也提到，當地重點區域疫情局部擴散的潛在風險沒有變、醫療物資的緊平衡現狀沒有變、防輸入的管控壓力沒有變、社會面上受疫情持續影響的焦慮情緒沒有變。

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