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方艙醫院人員混雜 中國堅稱：不會交叉感染

中央社 / 台北7日電
武漢為擴大收治患者建方艙醫院。人民日報

中國武漢肺炎疫情蔓延，醫療資源仍舊不足，當局體育館等地搭建「方艙醫院」臨時隔離中心收容輕症患者，但人員混雜，令人憂心。官方今天堅稱，收容的都是確診患者，因此不會交叉感染。

新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情未見趨緩，湖北武漢醫療資源嚴重短缺，當局於是建立「方艙醫院」收治輕症患者。這類醫院的特色是以方塊空間為單位，可快速組裝、搭建。但西方專家憂心，這類醫護設備缺乏的臨時醫院，恐導致其他傳染病蔓延。

據中新社報導，中國國家衛生健康委員會醫政醫管局監察專員郭燕紅今天在國務院聯防聯控機制新聞發布會上稱，方艙醫院收治的都是輕症確診病患，在診療過程中還需要排除流感等其他的呼吸系統的疾病，所以不會造成患者之間的交叉感染。

她表示，現場也有專門的感染控制團隊來加以指導，方艙醫院是緩解醫療資源不足的一個有效方法。

中華醫學會感染病學分會主任委員、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強則表示，方艙醫院在現階段能分流病人，保障病人充分隔離、避免感染，同時也能進一步發現潛在的變重的病人，是一個非常重要的手段。

王貴強稱，有一系列辦法來控制那些可能變重的人進入到方艙醫院，比如篩查流感，老年人以及有基礎病的人群會放在定點醫療機構進行救治，保證病人得到有效治療，更重要的是，這些患者能在特定環境下隔離，避免再次造成疾病傳播。

據紐約時報報導，這些臨時醫院設置於體育場、展覽中心和集合式建築等場所，預計可收治數以千計的人。在體育場改造的臨時醫院內拍攝的一些照片顯示，間隔狹窄的單人病床之間，似乎只用教室課桌椅隔開。

美國傳染疾病學會（Infectious DiseasesSociety of America）主席費爾（Thomas M. File Jr.）認為，這些患者很多都已經有需要照料的潛在健康問題，把他們如此密集集中，可能讓他們暴露在其他比新型冠狀病毒更易傳染的疾病風險，例如空氣傳播的肺結核，細菌感染也更易普及。

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