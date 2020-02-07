還原武漢肺炎曝光史 首批吹哨者命運各不同

中國醫師李文亮過世後，外界關注最早一批對外揭露武漢肺炎疫情者的命運。其中8人一開始被當作造謠者，他們大多是醫護專業人士；但也有1人最先在體制內上報疫情，她昨天被官方記大功。

人民網報導，湖北省官方6日公布，針對這次疫情防控，給予張定宇和張繼先記大功獎勵。張定宇是武漢金銀潭醫院院長，張繼先則是湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任。

公告說，張繼先以超強的專業敏感意識，最早判斷並堅持上報新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，第一個為疫情防控工作拉響警報，是醫院救治一線的「帶頭人」。

截至2月5日，中國確診2019新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）病例突破3萬例，死亡超過600例。回顧這起疫情最早被外界得知的過程，是一群醫護人員接觸到或聽聞到醫院內有不明原因肺炎患者後，採取了一些行動，但他們的命運並不相同。

長江日報報導，張繼先去年12月26日發現，一天之內，有4個到過華南海鮮市場的病人到她工作的中西醫結合醫院看病，他們的CT（斷層掃描攝影）顯示肺部如雲霧狀。27日，張繼先將此狀況報告醫院，院方上報湖北省江漢區疾控中心，是最早上報疫情、並持續上報確診病例的醫院。

張繼先後來表示「那時候疫情還不便說」，但是出於2003年SARS的經驗，她讓醫護團隊做好防護，包括戴N95口罩、在白色醫師袍內多穿一件帆布服等，她當時看顧的病人沒有交叉感染、醫護團隊沒有人感染。

直到今年1月下旬，疫情才得到中國高層重視，但應接不暇的病患讓張繼先多次在醫院痛哭，稱「病人太多，我們的醫護人員太苦了」。

此外，至少有8人因為在微信群組談論可疑肺炎疫情，遭到了警方約談。

武漢公安局官方微博「平安武漢」1月1日的通報稱，「一些網民在不經核實的情況下，在網路上發佈、轉發不實信息，造成不良社會影響，公安機關經調查核實，已傳喚8名違法人員，並依法進行了處理」。

事後陸媒披露，這8名「造謠者」分屬3個醫學交流群組：武漢大學臨床04級群、協和紅會神內、腫瘤中心。他們的群組對話流傳到網路上，疫情因此受到關注。

已知其中有武漢協和醫院腫瘤科醫生謝琳卡、武漢紅會醫院神經內科醫生劉文，至於武漢市中心醫院眼科醫師李文亮是否屬於這8人，則有不同說法，因為李文亮是3日被派出所警示和訓誡，在「訓誡書」上簽名。

他們究竟在微信群裡說了什麼？陸媒事後整理：

12月30日晚，劉文在群組貼出相關文件，並指「剛剛二醫院後湖院區確診一例冠狀感染性病毒肺炎，也許華南（海鮮市場）周邊會隔離」。

12月30日晚上，謝琳卡在群組裡寫道：「近期不要去華南海鮮市場，那裡發生了多人患不明原因肺炎（類似非典）。今天我們醫院已收治了多例華南海鮮市場的肺炎病人。」

李文亮同樣是在12月30日晚上在群組寫道：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離。」

經濟觀察網2月1日報導，謝琳卡在身分曝光後表示，當時公安局的員警只是打電話給她，態度客氣，她則表明自己是一線醫生，希望大家多小心，提高警惕。

謝琳卡說，「預警乃醫者本分，如果當時的預警真的幫助到了一部分人免於感染，我也是非常高興的。感謝員警同志沒有難為我。」

楚秀網則引述劉文說，自己發布疫情訊息被約談，但初衷只是想提醒同事們，「如果我們不說實話，還有誰會說實話」。

李文亮2月1日確診感染武漢肺炎 ，6日晚上失去心跳，直到7日凌晨院方宣布他搶救無效死亡。

他生前接受財新網採訪時表示，覺得自己不算造謠，只是想提醒同學注意，並不想引起恐慌。他又說，不想跟公安局找麻煩，因為很怕麻煩，「大家知道真相更重要，平反對我而言不那麼重要了，公道自在人心」。

對於這8名揭露疫情的人士，中國最高人民法院官方微博1月28日下午發布文章表示，「如果社會公眾當時聽信了這個『謠言』，並且基於對SARS的恐慌而採取了佩戴口罩、嚴格消毒、避免再去野生動物市場等措施，這對我們今天更好地防控新型肺炎，可能是一件幸事」。

根據人民日報，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光也在1月29日於對談中表示：「這8個人是可敬的，我們事後評論，可以給他們很高的評價」。