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傳穿山甲是武漢肺炎中間宿主 賴秀穗質疑為圓謊

中央社 / 台北7日電

中國華南農業大學今天指出，穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主。台大獸醫專業學院名譽教授賴秀穗質疑，中國製造一個又一個謊言，試圖掩蓋病毒是從P4實驗室傳出的傳聞。

此前武漢病毒研究所指出，新型冠狀病毒可能來源於蝙蝠。華南農業大學微信公眾號今天凌晨發表「重大成果」，稱最新研究表明，穿山甲是新型冠狀病毒的潛在中間宿主，但並未說明為何蝙蝠會將病毒傳染給穿山甲，再傳給人類。

賴秀穗接受中央社電訪時指出，穿山甲或有可能作為病毒的中間宿主，但就動物習性來說，穿山甲多在地面活動，以螞蟻為主食，與蝙蝠接觸的機會幾乎沒有，不懂為何能傳染病毒。

賴秀穗也質疑，如此重大的研究成果，為何不是由復旦大學、武漢病毒研究所等具備病毒專業的機構發表，而是由農業大學提出。

他認為中國至今對病毒來源交待不清，美國學者質疑是P4實驗室流出，有很高機率用作生物武器實驗，中國為了掩蓋事實，咬定是從華南海鮮市場傳開，現在又製造穿山甲是中間宿主，用謊言去壓另一個謊言。

賴秀穗指出，中國穿山甲是中間宿主的研究，現階段有充分的證據去懷疑。已有很多國家分離出武漢肺炎病毒，透過基因定序，就能找出真相。

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