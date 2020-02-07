上海防疫出招 隱匿接觸史將被扣信用分數

防堵武漢肺炎疫情蔓延，是中國官方的首要任務。但近期不斷傳出民眾隱匿病情、接觸史，導致大規模傳染的事件。上海今天通過立法，將隱匿接觸史者列入信用黑名單。

2019新型冠狀病毒感染的肺炎疫情在中國爆發後，官方試圖以封城、管制人員流動等方式，阻止疫情蔓延。但近期卻屢傳民眾隱匿相關旅遊史及接觸史，藉此逃避隔離和醫學觀察。福建省晉江市一名男子就因隱匿曾到過武漢的旅遊史，把疫情傳染給7名親友，4000多人因此遭到隔離，形成防疫漏洞。

中國青年報社會調查中心日前在中青報微博上發起投票，多達7萬多名網友支持把隱匿接觸史者納入信用黑名單，超過總數的9成。

上海也對此立法規範。上海市人大常委會今天通過「上海市人民代表大會常務委員會關於全力做好當前新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的決定」。

決定指出，對隱瞞病史、重點地區旅遊史、與患者或疑似患者接觸史、逃避隔離醫學觀察等行為，除依法嚴格追究相應法律責任外，「有關部門還可以將其失信信息依法歸集到公共信用信息平台，並採取懲戒措施」。

中國自2014年開始建立「社會信用體系」，紀錄民眾和企業的金融信用與個人行為，依表現有獎勵和懲罰制度。體系所涵蓋的評分範圍廣泛，從違反交通規則，到散播網路謠言，都可能影響信用。而欠稅、欠款達一定數目的「失信人」，可能被限制搭乘飛機和高鐵。