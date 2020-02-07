武漢肺炎／李文亮之死究竟打了誰的耳光？

被稱為新型冠狀疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮終於還是沒有創造奇跡，在輿論的惋惜和哀痛之中離開人世。國際衛生組織（WHO）通過官方推特網頁第一時間對李文亮去世表示哀悼，並感謝他在「此次疫情中所做的工作」。

是的，李文亮原本是有機會創造奇跡的。如果他當初的警告得到尊重和重視，衛生防疫系統據此採取行動，今天的中國乃至整個世界，一定與現在的「兵荒馬亂」不同。但是最終，就如他本人的離世，他當初出於職業素養而發出的警告，被扼殺於一張訓誡書中。

「為眾人抱薪者，凍斃於風雪。為自由開道者，困厄於荊棘。」這是目前網路輿論給李文亮醫生送上的輓聯，而他生前因為警告疫情遭到的訓誡經歷，終將成為一些人、一些機構、一些制度乃至置民生世情於不顧的維穩思維的恥辱柱。

首先是訓誡李文亮的所謂公安機構。我們無從知曉當初訓誡李文亮的基層警察在得知李文亮已經離世的消息後，會是怎樣一種心態。民情悲憤之下，他們或許會成為輿論討伐的又一目標，但是需要承認的是，他們也僅是長期暴力維穩體制下的「螺絲釘」。從2003年3月（嘲諷的是，當時也正是SARS爆發期）死於被警察「收容」的大學畢業生孫志剛，到今天，因為尊重職業感知示警而被訓誡的醫生李文亮……輿情一次次洶湧，而無數個以維持治安為名而暴力執法的公安機構，卻17年如一日的運行於中國各地。

其次是李文亮身後的醫療機構乃至中國的疫情監控管理系統。當李文亮以及其他幾位醫療職業者在業內圈中探討病毒屬性，考慮疫情應該會人傳人，如李文亮和另外一位醫生劉文所稱，他們只是做了「作為一個醫生應該做的事情」，但是在他們被訓誡之後，他們所在的理療機構做了什麼？不僅沒有提供任何保護，李文亮甚至要憂慮自己還能否得到晉升，而劉文則遭遇「醫院院辦談話，提醒不要流傳謠言」。

李文亮醫生。（網絡圖片）

更可悲的是中國的防疫管控系統。資料顯示，2003年SARS襲擊中國之後，中國中央政府花重金在疾控系統打造了中國傳染病疫情和突發公共衛生事件網絡直報系統，對各類傳染性疾病展開監測，不明原因肺炎更是監測、報告的重點。按照規定，一旦出現不明原因的疾病，在完成化驗後，地方疾控中心需要在四小時內向中央匯報。但是中國疾控中心副主任馮子健1月31日在接受採訪時表示，在本次疫情中「直報系統的啟用沒有那麼早」。

大疫當前，這是一個多麼具有諷刺意味的回答。而在大疫爆發之前，公安機構的輿情監控系統又是多麼靈敏。只不過可惜的是，後者的靈敏是用來監控民眾，卻未對真正影響社會安定的疫情起到任何正面作用。

現在沒有曝光、也許會一直無從查證，卻是最應該引發思考的是，誰下令訓誡了李文亮？又是以什麼理由監控李文亮的同學微信群，來查證並判定了李文亮的「違法」？是誰讓李文亮以及其他醫生背後的醫療機構無視醫學證據，在自己的職員被訓誡之後不僅無聲、甚至要繼續警告他們不要「傳播謠言」？而又是什麼干預了中國疫情網路直報系統的正常運作，讓其在疫情爆發初期宛若失靈？

謹以李文亮生前收到的最後一封也應該是唯一一封訓誡書的部分內容結尾：「我們希望你冷靜下來好好反思，並鄭重告誡你：如果你固執己見，不思悔改，繼續進行違法活動，你將會受到法律的制裁！你聽明白了嗎？」

北京通惠河河畔，有市民雪地寫字，悼念李文亮醫生。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》