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返工潮在即 中國一線城市疫情風險漸升溫

中央社 / 台北7日電

中國大陸多地將在10日後開工，但2019新型冠狀病毒肺炎疫情未見減退。網傳的各級城市危險係數便直指，一線城市疫情風險高漲，北京甚至比武漢更險峻。

上海醫療專家今天警告，湖北以外城市的本地散發病例，可能會隨著復工、復學陸續產生新的二代病例，具有大規模傳播風險。

中國科學院等科研單位主管的中國科學報近日報導，這份「未來15天中國城市疫情危險係數排名」中，北京位列第一，接著依序是：武漢、廣州、重慶、上海、杭州、成都、溫州、深圳。

報導引述管理學者、上海財經大學常務副校長徐飛分析，北上廣深等一線城市的經濟活躍度最高、人流量最大，發生交叉感染的可能性也最高，這也意味著這些一線城市對抗疫情的壓力和形勢將更加艱鉅嚴峻。

中國城市規劃學會副理事長、廈門大學教授趙燕菁也認為，這份係數排名很可信，「一般情況下最容易出事的就是人流量最多的地區，北上廣就是這樣的地方」。北京一定要加倍警惕，要做10倍於其他城市的準備。

中國財經報刊「21世紀經濟報導」今天援引中國國家衛生健康委員會通報稱，截止6日晚間12時，全國新增疑似病例4833例，其中湖北新增2622例，非湖北地區新增疑似病例出現輕微上揚區勢。

報導分析，這或許與陸續出現的返工潮有關。

報導引述上海醫療救治組專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，湖北外城市的本地散發病例，隨著復工和復學可能會陸續產生新的二代病例，存在大規模傳播的風險。

從一級城市的疫情分布來看，即便北京、上海採取嚴格社區管理，仍不斷傳出群聚感染。

北京市政府官員3日即坦承，全市目前已發現41起群聚感染案例，涉及124名確診病例，比重超過北京目前所有確認病例212人的半數，「形勢比較嚴峻」。

上海市衛生健康委員會新聞發言人鄭錦今天則表示，截至6日，上海共發現確診病例269例，聚集性疫情有45起，其中，家庭群聚感染案例高達總群聚疫情的84%。

另外，浙江、廣東兩大經濟省分目前累計確診人數則都超過1000例，紛紛祭出封閉管理措施。

浙江省會杭州自4日起對外來人員和車輛嚴控進城，除關閉部分高速公路出入口，全市公共場所一律關閉，所有社區、單位人員進出必須出具有效證件並測溫通行。

廣東省會廣州今天也宣布，對所有居住社區（村）實施封閉式管理，並要求現滯留在重點疫區的人員，在還未解除公衛事件一級響應前不得返回廣州。

為了因應緊接而來的返工人潮，中國民政部今天印發公開信，要求全國城鄉社區工作者「進一步強化社區防控網格化管理，實施地毯式排查」，協助追蹤、督促確診病例、疑似病例的密切接觸者以及返程復工人員、返鄉人員進行居家醫學觀察或健康監測等。

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