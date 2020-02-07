鍾南山團隊「抗疫涼茶」 醫護人員反應好

結合嶺南氣候、水土、飲食、人文特點，並針對疫病資料，鍾南山團隊擬定出新冠肺炎預防涼茶處方，一線醫護人員服用後，身體狀況一致反應良好。據悉此方也適用於居家隔離防疫的市民。

南方都市報報導，鍾南山所在的廣州醫科大學附屬第一醫院是收治新冠肺炎患者、尤其是危重症患者的定點醫院。醫院組成了中醫科新冠防治組，經討論，並結合《廣州醫科大學新型冠狀病毒感染的肺炎中醫藥診療方案》，擬定了預防新型冠狀病毒肺炎涼茶處方，經醫院相關部門的配合由食堂煎製，定期為全院職工飲用。

鍾南山院士日前曾提及，「我們也在考慮中醫的作用，中醫一開始就要介入，別到最後不行了才看。在廣東就是這麼做，在很多地方也這麼做。」

但此方適合外感發熱人群，健康人群不建議，以下為新型冠狀病毒肺炎預防涼茶處方：

柴胡10g、黃10g、薏米15g、蒼朮10g、麥冬15g、北沙參15g、生甘草10g、金銀花15g、殭蠶10g、蟬衣5g 、大黃5g、薑黃10g。

以上藥物10付，以水15L，煎取10L，每人每次飲200ml，每周2-3次。如居家使用，以上藥物1付，以水1.5L，煎取1L，3-4人分服，每周2-3次。

報導指出，據國家中醫藥管理局消息，中醫藥有效方劑篩選研究取得階段性進展，試點4省份臨床觀察顯示：清肺排毒湯治療總有效率可達90%以上。

而備受外界關注的廣東「肺炎一號」4日獲得廣東省藥品監督管理局應急審批通過，6日委託加工廠廣東一方製藥啟動批量生產，預計下周陸續用於廣東省內的新型冠狀病毒輕症患者的醫治之中。