快訊

在中國「打個洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

鍾南山團隊「抗疫涼茶」 醫護人員反應好

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

結合嶺南氣候、水土、飲食、人文特點，並針對疫病資料，鍾南山團隊擬定出新冠肺炎預防涼茶處方，一線醫護人員服用後，身體狀況一致反應良好。據悉此方也適用於居家隔離防疫的市民。

南方都市報報導，鍾南山所在的廣州醫科大學附屬第一醫院是收治新冠肺炎患者、尤其是危重症患者的定點醫院。醫院組成了中醫科新冠防治組，經討論，並結合《廣州醫科大學新型冠狀病毒感染的肺炎中醫藥診療方案》，擬定了預防新型冠狀病毒肺炎涼茶處方，經醫院相關部門的配合由食堂煎製，定期為全院職工飲用。

鍾南山院士日前曾提及，「我們也在考慮中醫的作用，中醫一開始就要介入，別到最後不行了才看。在廣東就是這麼做，在很多地方也這麼做。」

但此方適合外感發熱人群，健康人群不建議，以下為新型冠狀病毒肺炎預防涼茶處方：

柴胡10g、黃10g、薏米15g、蒼朮10g、麥冬15g、北沙參15g、生甘草10g、金銀花15g、殭蠶10g、蟬衣5g 、大黃5g、薑黃10g。

以上藥物10付，以水15L，煎取10L，每人每次飲200ml，每周2-3次。如居家使用，以上藥物1付，以水1.5L，煎取1L，3-4人分服，每周2-3次。

報導指出，據國家中醫藥管理局消息，中醫藥有效方劑篩選研究取得階段性進展，試點4省份臨床觀察顯示：清肺排毒湯治療總有效率可達90%以上。

而備受外界關注的廣東「肺炎一號」4日獲得廣東省藥品監督管理局應急審批通過，6日委託加工廠廣東一方製藥啟動批量生產，預計下周陸續用於廣東省內的新型冠狀病毒輕症患者的醫治之中。

武漢肺炎 肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

繼醫護後 港工會發起罷工迫港府全面封關

武漢肺炎群聚感染頻傳 上海45起天津9千多人居家隔離

買不到口罩酒精？ 清淨機、精油、鍋具成肺炎熱銷商品

武漢肺炎延燒 美國第3批撤僑約300人

相關新聞

全球疫情地圖／鑽石公主號一夜暴增41例確診 全船累計61人染武漢肺炎

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

武漢肺炎「吹哨者」李文亮走了 陸網友洗版震怒：狗官該死

早在去年12月就揭露武漢肺炎疫情的李文亮醫師，事後被稱為「吹哨人」，曾因對外發布警訊而被以「散布不實消息」而遭逮捕，當時還簽下一份「訓誡書」。隔沒幾天李文亮醫師看診時接觸到武漢肺炎患者因此感染，隨著病情惡化在昨晚心跳停止。消息一出數萬網友「出征」微博，痛罵「狗官該死」、「還李文亮命來」。

鍾南山團隊「抗疫涼茶」 醫護人員反應好

結合嶺南氣候、水土、飲食、人文特點，並針對疫病資料，鍾南山團隊擬定出新冠肺炎預防涼茶處方，一線醫護人員服用後，身體狀況一致反應良好。據悉此方也適用於居家隔離防疫的市民。

假口罩發災難財 各地逮32人

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情延燒，各地一「罩」難求，不肖商人竟乘此時機大發「災難財」。北京、湖南、湖北、河南、四川、安徽、瀋陽等地連日來紛傳買到疑似假「飄安」牌口罩事件，公安單位已逮獲7名嫌疑人。另外，除了假口罩，上海還查獲13噸消毒液等假劣防疫物資案，逮捕25人。

不是李文亮！疫情上報「第一人」是她…記大功

向世人發出新冠疫情警告的第一人李文亮醫師6日病逝。而武漢金銀潭醫院院長張定宇身先士卒抗疫，湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先則因為掌握先機將疫情上報，兩人被給予記大功獎勵。

湖北孝感確診也破2000 省外連3天減少

截至2020年2月6日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例2萬2112例，其中武漢市1萬1618例、孝感市2141例、黃岡市1897例…，孝感成武漢之外中國第二個確診破2000城市。

單車騎4天3夜300公里 荊州女只為回去支援武漢

新型冠狀病毒肺炎持續擴散，一名23歲女子為了回到武漢衛生化驗室工作，從老家湖北荊州市公安縣農村騎單車出發，輾轉4天3晚，終於回到上班的地方。

只50秒！杭州男診所拿藥染病傳給妻

杭州新增新冠肺炎確診病例十例，其中一對夫妻（丈夫徐某、妻子王某）同時被確診，目前在定點醫療機構隔離治療。據調查，這對夫妻發病前14天內無疫區居住及旅行史，疑似丈夫徐某1月22日曾在診所與一名感染者近距離接觸，因此遭到感染。

斷了念頭…防打麻將傳染 浙江衢州沒收全鄉「么雞」

新冠肺炎肆虐，民眾躲在家裡閒得發慌，許多人會跟親朋好友打麻將。不過，近日傳出多起因打麻將導致的傳染，為了防止聚眾打牌，浙江衢州九華鄉，當地幹部將每桌麻將「么雞」沒收，由鄉里統一保管。杭州某小區甚至打出標語：「一起打麻將的是亡命之徒！」

24歲女護士「我未婚，沒牽掛！」寫請戰書求支援武漢

新型冠狀病毒疫情肆虐，安徽一名24歲護士寫下請戰書「我未婚，沒牽掛」，請求支援武漢，感動了不少人。

汶川村民開了26小時送100噸蔬菜給武漢 回報地震救傷之恩

新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，四川汶川縣村民們自發支援武漢，主動捐贈了100噸蔬菜，因為2008年汶川地震後，100多名傷者被送到武漢多家醫院，接受免費救治，所有傷者無死亡、無感染、無後遺症，如今汶川投桃報李、報恩回應。

天津寶坻百貨樓 爆出21人確診

儘管中國聲稱新型病毒肺炎疫情已在控制之中，但各地仍傳出多起感染或疑似患者不顧禁令，四處「趴趴走」致感染擴散的病例。例如天津寶坻區有五人都因在百貨公司購物而遭傳染；南京有一個家庭聚餐導致九人感染，波及八個家庭；陝西有公婆隱瞞旅居湖北經歷被確診，懷孕8個月的兒媳也被感染；湖北一位小學副校長因為妻子發燒仍參加父親壽宴被開除黨籍，兩人都被移送警方偵辦。

熱門新聞

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。