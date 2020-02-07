湖北孝感確診也破2000 省外連3天減少

截至2020年2月6日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例2萬2112例，其中武漢市1萬1618例、孝感市2141例、黃岡市1897例…，孝感成武漢之外中國第二個確診破2000城市。

不過，據澎湃新聞報導，自2月4日起，全國非湖北地區的每日新增新冠肺炎確診病例已連續3天下降。自2月5日起，湖北省每日新增的新冠肺炎確診病例已連續兩天下降。

綜合媒體報導，專業人士指，若以「相對數」（即單位人數中的個案數）取代「絕對數」（即確診案例數）重新統計各地疫情，則在全國各市每10萬人平均確診人數排位中，鄂州、隨州、黃岡、孝感疫情嚴重程度有可能「直逼」武漢。

據湖北衛健委官網統計，目前仍在院治療新冠肺炎為15804例，其中：重症3161例、危重症841例，均在定點醫療機構接受隔離治療。累計追密切接觸者101599人，尚在接受醫學觀察64057人。

報導指出，在新冠肺炎微博熱搜話題中，武漢之外，黃岡、孝感、隨州、鄂州、襄陽等湖北地級市的「緊急」、「求助」、「急需」、「援助」一類高頻詞彙也屢屢上榜。

在湖北黃岡，賓館、招待所、學校等場所被臨時徵用為發熱病人留觀室；在湖北孝感西河鎮，基層醫療機構被改造為微型病區，通過「衛生院+專用病區」模式，減輕市區醫療機構壓力。

湖北隨州市市長克克更是急呼，隨州醫用物資緊缺，庫存僅供3天使用，一線工作人員急需防護裝備。

除了醫用物資不足，湖北副省長楊雲彥稱，湖北省現在醫護人員非常緊缺，9個市州初步統計缺口在2250人左右。

鄂州當地疫情防控指揮部甚至刊發《倡議書》，號召退休、離職醫護人員和個體醫務工作者「返崗戰鬥」。

俠客島發表評論指出，「湖北不止一個武漢」，在保障重大重點疫區「不差錢」的同時，中小城市及鄉鎮地區的「生存之本」也必須被全力維繫。在此危難時刻，中國必須是一整個「社會諸體、息息相關」的命運共同體。