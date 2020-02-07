不是李文亮！疫情上報「第一人」是她…記大功

張繼先。 取材自長江日報 向世人發出新冠疫情警告的第一人李文亮醫師6日病逝。而武漢金銀潭醫院院長張定宇身先士卒抗疫，湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先則因為掌握先機將疫情上報，兩人被給予記大功獎勵。

湖北日報報導，張定宇所在的金銀潭醫院是武漢規模較大的專科傳染病醫院，去年底首批7名新冠肺炎患者轉入金銀潭醫院後，張定宇身先士卒，帶領醫院的600多名醫護人員，在抗擊疫情的最前線奮戰了30多天，每天休息不到3個小時。

在此期間，張定宇隱瞞了自己身患漸凍症的病情，也顧不上被新型冠狀病毒感染的妻子。被問及妻子的身體狀況時，張定宇低調表示，妻子已經康復出院，他本人正常工作，只是走路有些跛行，上下樓力量有所減低，其他情況正常。

報導指出，湖北省中西醫結合醫院呼吸內科主任張繼先，憑藉對傳染病疫情的高度敏感，在此次疫情中最早發現苗頭，是湖北省肺炎疫情上報「第一人」，為省、市衛健部門迅速應對處置創造了條件。

回想2019年12月26日，張繼先接診了家住醫院附近小區的老兩口，他們因發燒、咳嗽就醫，但拍出來的胸部CT片，卻與其他病毒性肺炎完全不同。老兩口的兒子CT顯示肺上也有特殊表現。

同日，還有一位華南海鮮市場商戶，同樣的發燒、咳嗽和肺部表現。張繼先給這些病人做了多項流感檢查，結果全部呈陰性，從而排除了流感。第二天，她及時把四人的情況向醫院匯報，醫院迅速上報。

28日、29日，門診又陸續收治3位來自華南海鮮市場的病人。前後7個病人症狀和肺部表現一致。張繼先向醫院報告後，院方立即上報，為省、市衛健部門迅速應對處置創造條件。

此後，張繼先成為醫院肺炎救治的「組長」，她不僅每天要對160位病人查房了解病情，製定診療方案，遇到危急重病人，她帶領團隊通宵達旦搶救，常常來不及片刻休息，第二天清晨又開始新一輪的查房和製定醫療計畫。