假口罩發災難財 各地逮32人

新型冠狀病毒感染的肺炎疫情延燒，各地一「罩」難求，不肖商人竟乘此時機大發「災難財」。北京、湖南、湖北、河南、四川、安徽、瀋陽等地連日來紛傳買到疑似假「飄安」牌口罩事件，公安單位已逮獲7名嫌疑人。另外，除了假口罩，上海還查獲13噸消毒液等假劣防疫物資案，逮捕25人。

新京報報導，浙江省台州市椒江區市場監督管理局1月29日查扣24萬隻假「飄安」口罩，安徽省肥東縣市場監管局1月30日也查扣一批假冒偽劣「飄安」口罩。此外，河南漯河、遼寧桓仁、福建莆田以及湖南長沙均查出假「飄安」口罩流入市場並銷售。長沙市警方表示，涉及已銷售的假冒偽劣「飄安」口罩近200萬隻。

湖北麻城的胡先生4日表示，日前在當地一家藥店購買了一包一次性口罩，透明的包裝袋上印有兩條交叉的藍色條紋，口罩品牌及名稱顯示為「飄安」牌一次性使用口罩，每包20個。但打開包裝發現，每個口罩只有薄薄一層，如薄紗一般，手輕輕一扯即破。

家住北京丰台區的孫先生也表示，他於1月23日下午，在丰台翠林小區東門元亨利康大藥房，共花費56元購買了兩袋「飄安」一次性口罩，每袋有10多個。後來在看到相關新聞報導後，發現自己購買的口罩疑似假冒偽劣。經檢查，口罩包裝未印生產日期和保質期，也沒有檢驗合格證。

報導指出，除了線下超市、藥店，部分電商及微商也涉嫌售賣假冒偽劣口罩。北京市民孫先生表示，1月25日，其妻子在京東平台上的一家名為「伊睿雅配飾專營店」裡購買了「飄安」牌口罩，98元1包，20只裝。之後，關注了相關新聞報導，發現所購口罩與報導中的假冒口罩基本一致。

另外，河北衡水、海南有店家哄抬防疫物資價格，分別被罰180萬元、300萬。