目無中央？雲南大理「截」口罩 全國輿論譁然

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電
中國多地政府互相截留醫用物資。 新華社

來源：YouTube

中國新型冠狀病毒疫情延燒，各地頻傳資源短缺，連地方政府也如「山大王」般半路攔截口罩。重慶市政府與疫情嚴峻的湖北省黃石市日前緊急採購口罩，卻在運經雲南途中，遭大理以「應急徵用」之名扣押。青島和瀋陽也傳出互扣對方採購口罩。有媒體評論，這是公然不把中國國家主席習近平「黨中央統一指揮」的命令放在眼裡的作法，如此荒唐亂象要如何能「堅持全國防疫一盤棋」？

北京在1月29日即通知地方「不得以任何名義截留、調用」物資。習近平3日在中央政治局常委會會議再強調，疫情防控要「堅決服從黨中央統一指揮」。言猶在耳，仍發生半途攔截口罩事件。

對此，國務院聯防聯控機制6日表示，嚴禁各地出台「土政策」阻礙調運應急物資。

綜合報導，雲南大理2日發出「應急處置徵用通知書」，扣押重慶市政府指定企業採購用於重慶疫情防控約10萬個口罩，重慶發函大理市衛生健康局，「懇請」放行，卻得到「口罩已分發使用，無法追回」回覆。引發中國輿論批評大理市無法無天。

縱相新聞報導，黃石市疫情防控指揮部委託採購的醫用口罩也遭大理扣押。貨主重慶市黃石商會執行會長鄭傳亮氣憤地說，他們發了很多函討回，但大理一直拖延時間，「把我們當猴耍」。

然而，截至6日12時，大理確診病例僅10例。但截至5日24時，黃石確診達566例，重慶389例，疫情都遠比雲南及大理嚴峻。

雲南6日下午原本僅發通報批評，但面對輿論壓力，隨即公開道歉，並將大理市衛生健康局局長楊硯池免職，大理市工信和科技局局長方虎記過，並返還徵用物資及補償。

新京報引述中國政法大學法治政府研究院副院長趙鵬表示，出於控制疫情需要，政府依法有徵用物資的權力，但縣級以上地方政府只能徵用自己區域內的物資，全國範圍或跨省市等應由國務院進行。

另外，網絡上也出現青島市防疫指揮部4日發給青島海關的公文稱，因青島從南韓採購的10萬個口罩被瀋陽海關扣留，依照「對等原則」請求暫扣瀋陽從南韓採購的口罩。

每日經濟新聞報導，青島稱此文件只是草擬，但一位青島防控保障組人員表示，「我們是對換，他們把我們的扣了以後，被企業買走了。我們這邊也要保青島市場，我們的企業也需要。」

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