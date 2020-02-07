武漢肺炎群聚感染頻傳 上海45起天津9千多人居家隔離

中國近期頻傳武漢肺炎的群聚感染，截至今天，上海共出現45起群聚感染案例，家庭群聚占84%。天津一家百貨也發生23人確診的群聚感染，居家隔離者多達9200人。

澎湃新聞報導，上海市政府下午舉行記者會，上海市衛生健康委員會新聞發言人鄭錦在會中表示，截至6日，上海共發現確診病例269例，聚集性疫情有45起，包括家庭親屬聚集38起，單位同事3起，混合（包括家庭親屬和單位同事）3起，旅友（同一航班）1起。其中，家庭群聚感染案例高達總群聚疫情的84%。

她表示，所有確診病例都集中於定點醫院治療。所有與確診病例有關的密切接觸者，都由區疾控中心組織實施集中隔離治療或居家觀察。

鄭錦呼籲民眾近期減少外出，不舉行家庭聚會聚餐，不去人群聚集、密閉的公共場所，並勸阻外地親友近期到上海。

無獨有偶，天津也發生一起嚴重的群聚感染事件。

環球時報報導，天津市寶坻區長毛勁松上午在記者會上表示，該區截至目前共有23例確診病例，全都與寶坻百貨大樓100%相關，是群聚感染病例。

他指出，目前共排查出194名銷售人員，已連夜集中到隔離觀察站，集中隔離。另外，9200名於1月19日到25日去過百貨大樓的顧客，也已自行居家隔離。

毛勁松說，上述數字是動態的，目前還不完全，會隨時間不斷增加。他強調，只有把底數摸排越清，防疫工作才越有目標，越能精準防護。