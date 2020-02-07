單車騎4天3夜300公里 荊州女只為回去支援武漢

新型冠狀病毒肺炎持續擴散，一名23歲女子為了回到武漢衛生化驗室工作，從老家湖北荊州市公安縣農村騎單車出發，輾轉4天3晚，終於回到上班的地方。

據《封面新聞》報導，甘如意在武漢市江夏區金口中心衛生院范湖分院的化驗室工作3年，化驗室人手不足，甘如意想到同事一個人連續上了很多天班，她決定從家裡趕回化驗室上班。

甘如意在老家荊州市公安縣斑竹鎮楊家碼頭村辦理臨時通行證。因為沒有私家車，她選擇靠手機導航，騎單車回化驗室。

1月31日上午10點，她從家中出發，一路上先騎自家的單車、步行過大橋、換共享單車。晚上則住在親戚家，或在空曠的沿路城鎮裡找旅館，輾轉4天3夜，於2月3日下午6點到達化驗室。第二天，她即在化驗室工作。

甘如意表示，這一路上她覺得疲憊，但沒有恐懼，蹬著自行車往前走的時候，感覺「有希望」。她又表示，這次回化驗室工作，會肯定工作到疫情結束。