汶川村民開了26小時送100噸蔬菜給武漢 回報地震救傷之恩
來源：YouTube
新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，四川汶川縣村民們自發支援武漢，主動捐贈了100噸蔬菜，因為2008年汶川地震後，100多名傷者被送到武漢多家醫院，接受免費救治，所有傷者無死亡、無感染、無後遺症，如今汶川投桃報李、報恩回應。
新京報報導，汶川縣12位村民駕駛6輛卡車出發，他們日夜兼程，26小時後，卡車上100噸新鮮蔬菜，運送到武漢市的9個醫院和外省醫療隊駐地。在這6輛卡車上，還貼著一句話，用以紀念這份跨越時空的感動：「汶川感恩您，武漢要雄起」。
佘沙除了是一名普通護士外，她還是汶川地震的倖存者。12年前，她的家鄉遭受了重創，在各方的幫助下，從廢墟中託了起來。12年後，在又一場災難襲來之時，她挺身而出，報名備戰。
她說：「這幾天看新聞，我想到了汶川地震的場景，我覺得我應該去。因為我和其他護士不一樣，我是汶川人呀！」
報導又說，45歲的周仁剛是一名三輪車夫，汶川地震後，因為要修補房屋，他不慎跌倒導致頸部受傷。來自全國各地的救援和幫助，讓他重拾信心。當新型肺炎疫情肆虐之際，他捐出了2萬元積蓄用於疫情防控。因為「我曾經受過社會各界對我的關愛，現在武漢有難了，我也要為她加油。」
還有90後的川妹子王利，在汶川地震中逃過生死劫難，她在武漢封城前，她選擇留下，做了一名志願者。
每天早上8點半，王利準時報到，幫居民採買生活必需品，接送重症患者就醫，為社區運輸防護保障物資。厚厚的防護服下，只露出一雙明亮的眼睛，這位「90後」姑娘堅定地說：「那時候全國都在幫汶川，現在全國都在幫武漢。我是過來人，只要所有人團結一心，就一定能渡過難關」。
這些當年受幫助的汶川人，如今挺身自發支援武漢幫，他們說：「作為汶川人，最應該感恩！」不少網友都表達了對汶川人的感謝和讚賞。
報導說，不僅是汶川村民，面對疫情，還有很多曾經接受過幫助的人，也希望能夠盡其所能，一起度過這段艱難的時期。
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