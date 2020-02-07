24歲女護士「我未婚，沒牽掛！」寫請戰書求支援武漢

新型冠狀病毒疫情肆虐，安徽一名24歲護士寫下請戰書「我未婚，沒牽掛」，請求支援武漢，感動了不少人。

中國青年報報導，潘海燕是安徽醫科大學一附院呼吸內科二病區護士，剛工作半年多。1月22日至今，沒有離開過醫院，看起來瘦弱文靜的她兩次寫下請求支援武漢的「請戰書」，一封「沒敢交」。

報導說，「看到新聞裡播放的武漢疫情，我覺得，就一個字，上！」1月28日下班後，趁著一點空閒，潘海燕寫了一封「請戰書」，請求去支援湖北。寫完後，她才告訴父母。

父親有些生氣：「你不知道現在武漢什麼情況嗎？」「我當然知道啊。」潘海燕用一句話就「堵」住了父親的責問。

1月31日，該院護理部抽調12位護士來支援隔離病房，潘海燕選擇放棄休息，申請留下來繼續上班。「這次我沒告訴家人，不想讓他們擔心」。

「進隔離病房第五天了，覺得自己完全適應了，應該可以勝任！」2月1日上夜班前，經過深思熟慮，潘海燕寫下第二封「請戰書」，裡面寫著：「我未婚，無牽掛，心理壓力幾乎為零，我決定去武漢，盡一份力！」

這封信打動了同事，護士長看後對她說：「如果下次醫院安排呼吸內科護士去武漢支援，就推薦你去！」

「這些天，覺得自己心『越來越大』，目前工作狀態也很好，隨時等待醫院的安排和召喚。」潘海燕說。