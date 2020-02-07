24歲女護士「我未婚，沒牽掛！」寫請戰書求支援武漢
新型冠狀病毒疫情肆虐，安徽一名24歲護士寫下請戰書「我未婚，沒牽掛」，請求支援武漢，感動了不少人。
中國青年報報導，潘海燕是安徽醫科大學一附院呼吸內科二病區護士，剛工作半年多。1月22日至今，沒有離開過醫院，看起來瘦弱文靜的她兩次寫下請求支援武漢的「請戰書」，一封「沒敢交」。
報導說，「看到新聞裡播放的武漢疫情，我覺得，就一個字，上！」1月28日下班後，趁著一點空閒，潘海燕寫了一封「請戰書」，請求去支援湖北。寫完後，她才告訴父母。
父親有些生氣：「你不知道現在武漢什麼情況嗎？」「我當然知道啊。」潘海燕用一句話就「堵」住了父親的責問。
1月31日，該院護理部抽調12位護士來支援隔離病房，潘海燕選擇放棄休息，申請留下來繼續上班。「這次我沒告訴家人，不想讓他們擔心」。
「進隔離病房第五天了，覺得自己完全適應了，應該可以勝任！」2月1日上夜班前，經過深思熟慮，潘海燕寫下第二封「請戰書」，裡面寫著：「我未婚，無牽掛，心理壓力幾乎為零，我決定去武漢，盡一份力！」
這封信打動了同事，護士長看後對她說：「如果下次醫院安排呼吸內科護士去武漢支援，就推薦你去！」
「這些天，覺得自己心『越來越大』，目前工作狀態也很好，隨時等待醫院的安排和召喚。」潘海燕說。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言