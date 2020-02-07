擴大圍堵新冠肺炎 遼寧、江西封省「裡不出、外不進」

中國新冠肺炎蔓延，重災區湖北武漢市自上月23日宣布「封城」後，全中國各城市陸續宣布要當地社區進行「封閉式管理」。被外界形容為「封城」的措施，現在更進階至「封省」，遼寧省和江西省先後採取全省封閉式管理的嚴格手段。

央視報導，遼寧省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部，5日印發全省城鄉社區（村）疫情嚴查嚴控措施30條的通知。通知指出，必須對村莊、居民小區實行封閉管理，本村（小區）居住人員一律憑證出入並測體溫，外來人員和車輛不得進入，做到「裡不出、外不進」。

此外，江西省也在6日傳出要求全省社區實施封閉式管理。根據江西省公文，自5日起，所有居民必須憑文件證明進出社區，外省居民抵達江西必須在第一時間向相關單位報告。所有和非民生有關的公共場合一律關閉。每戶每兩天可派一人外出購物。對於部分已有確診病例的社區，則嚴格管控人車進出。

江西省公告祭出嚴厲措施包括，外省人士第一時間向所在單位通報，不主動申報、不接受測體溫等防控措施者，依法追究責任。居民有發熱、咳嗽症狀需第一時間通報，由城鄉社區指定的專門工作人員，用專用車輛立即送到指定醫院發熱門診就診，避免發生再傳播和交叉感染。

另據人民網報導，2月5日下午，昆明市人民政府官方網站發布《昆明市委、市政府致全市人民的一封信》。表示為做好疫情防控工作，全市所有村莊、小區、單位實行封閉管理，人員和車輛進出一律嚴控。信中還希望廣大市民繼續支持配合，自覺遵守國家和省市出台的疫情防控各項規定。

新京報報導，江蘇省為防疫要求所有藥局從3日開始對購買退燒、止咳藥物者進行「實名登記」。