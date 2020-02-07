斷了念頭…防打麻將傳染 浙江衢州沒收全鄉「么雞」

新冠肺炎肆虐，民眾躲在家裡閒得發慌，許多人會跟親朋好友打麻將。不過，近日傳出多起因打麻將導致的傳染，為了防止聚眾打牌，浙江衢州九華鄉，當地幹部將每桌麻將「么雞」沒收，由鄉里統一保管。杭州某小區甚至打出標語：「一起打麻將的是亡命之徒！」

環球網報導，寧波市政府通報，該市126例確診病例分析發現，聚集事件和家庭及鄰里傳播是病例發展的主要原因。其中一名65歲黃姓女子，自1月20日就出現咳嗽、咳痰症狀，但一直未重視、未就診。之後幾天她還與家人聚餐、與固定牌友在家中打麻將、到鄰居家串門子，直到1月30日症狀加重才去就醫，1月30日確診。其間她密切接觸的九人中，有多人感染。

為了杜絕聚眾打麻將，浙江衢州九華鄉組織鄉村幹部依次收繳各村麻將，每桌麻將僅收繳「么雞」二到四張，由鄉里統一保管 ，麻將不完整也就無法使用，從源頭上斷絕了聚眾打麻將的可能。據了解，此次行動，全鄉共收繳「么雞」462張。

副鄉長指出，現在是疫情防控關鍵階段，千萬不能有僥倖心理。幹部將村民們的麻將牌「么雞」暫時收繳上來，用信封包好，登記封存，等疫情結束再還給他們。

有村民表示：「這樣挺好的，以前也知道疫情期間不能打麻將，但有時候三缺一忍不住，收掉幾張牌也就沒了念想。」