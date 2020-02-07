只50秒！杭州男診所拿藥染病傳給妻
杭州新增新冠肺炎確診病例十例，其中一對夫妻（丈夫徐某、妻子王某）同時被確診，目前在定點醫療機構隔離治療。據調查，這對夫妻發病前14天內無疫區居住及旅行史，疑似丈夫徐某1月22日曾在診所與一名感染者近距離接觸，因此遭到感染。
健康杭州報導，杭州衛生健康委表示，經流行病學調查，這對夫妻發病前14天內無疫區居住及旅行史，未有野生動物接觸史，與之前確診患者不相識。徐某發病前三天曾經出現在當地某診所。
1月22日，徐某從該診所藥房門口處進入，與楊某（1月22日發病的確診病例）正面相遇，當時徐某在一樓吧台處取藥，楊某在外側吧台處停留，有過約50秒的近距離共同駐留，期間兩人均未佩戴口罩。三天後，徐某發病；再過兩天，妻子王某也發病，兩人2月5日確診。
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