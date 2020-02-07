只50秒！杭州男診所拿藥染病傳給妻

儘管中國聲稱新型病毒肺炎疫情已在控制之中，但各地仍傳出多起感染或疑似患者不顧禁令，四處「趴趴走」致感染擴散的病例。例如天津寶坻區有五人都因在百貨公司購物而遭傳染；南京有一個家庭聚餐導致九人感染，波及八個家庭；陝西有公婆隱瞞旅居湖北經歷被確診，懷孕8個月的兒媳也被感染；湖北一位小學副校長因為妻子發燒仍參加父親壽宴被開除黨籍，兩人都被移送警方偵辦。

2020-02-07 16:42