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在中國「打個洞」：美調整全球軍力 強化印太部署

天津寶坻百貨樓 爆出21人確診

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

儘管中國聲稱新型病毒肺炎疫情已在控制之中，但各地仍傳出多起感染或疑似患者不顧禁令，四處「趴趴走」致感染擴散的病例。例如天津寶坻區有五人都因在百貨公司購物而遭傳染；南京有一個家庭聚餐導致九人感染，波及八個家庭；陝西有公婆隱瞞旅居湖北經歷被確診，懷孕8個月的兒媳也被感染；湖北一位小學副校長因為妻子發燒仍參加父親壽宴被開除黨籍，兩人都被移送警方偵辦。

綜合報導，天津寶坻區確診的21起病例中，全部與百貨大樓有直接或間接關係。其中新增六例中，有五人曾在百貨大樓購物或接人，另一人曾與到過百貨大樓購物的姑妹一起用餐，其姑妹目前被診斷新冠肺炎疑似病例。

湖北咸寧市通城縣實驗小學副校長張新甫夫婦從武漢返回後，妻子出現發燒、咳嗽症狀但未報告也未隔離，卻仍於1月22日參加父親違規舉辦的十餘桌壽宴，先後導致張父壽宴參宴人員和20名醫護人員被隔離，並引發參宴者戴某某感染，數十名村民被隔離。且張新甫對抗組織調查，拒不交代參加宴請及其密切接觸人員情況，對防疫造成極為惡劣的社會影響。

另南京市有多個病例因為同一起家庭聚餐感染。南京日報報導，患者一於1月24日出現發熱、乾咳等症狀後被確診，經調查發現他於1月23日參加共九人的家庭聚餐，其中包括來自湖北的二姐。其中有七人相繼發病，發病中有兩人在24日除夕晚又在某飯店參加另一場共15人的家庭聚餐，總計波及八個家庭被感染或隔離。

陝西省則首次發現一例孕婦確診病例，因患者的公婆隱瞞曾前往湖北經歷，致公婆和這名33歲懷孕八 個月的孕婦都被確診。警方已對公婆二人以涉嫌危害公共安全罪立案偵查。

另四川南部縣定水鎮有一對新人在疫情防控期間偷辦酒席。新娘子的舅母是武漢返鄉人員，經確診為新冠肺炎病例。由於新娘子和其舅母曾同床睡覺，新娘子已出現不適症狀送醫檢測，當天參與婚宴的20餘人被隔離。

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