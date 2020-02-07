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武漢肺炎「吹哨者」李文亮走了 陸網友洗版震怒：狗官該死

聯合新聞網 / 綜合報導
武漢肺炎第一個吹哨者─武漢眼科醫師李文亮過世。圖／取自新浪微博

早在去年12月就揭露武漢肺炎疫情的李文亮醫師，事後被稱為「吹哨人」，曾因對外發布警訊而被以「散布不實消息」而遭逮捕，當時還簽下一份「訓誡書」。隔沒幾天李文亮醫師看診時接觸到武漢肺炎患者因此感染，隨著病情惡化在昨晚心跳停止。消息一出數萬網友「出征」微博，痛罵「狗官該死」、「還李文亮命來」。

李文亮醫師曾因「散布不實消息」而簽下一份訓誡書。　圖擷自李文亮微博

李文亮醫師在昨(6日)晚間傳出過世消息，大陸網友得知後痛罵政府官員，認為政府無能，全部人都「欠李文亮醫師一個道歉」。今天凌晨12時許，武漢中心醫院官方微博發布訊息，正在全力搶救李文亮醫師。而三個小時之後，最新一則貼文指出，由於搶救無效，李文亮醫師於今(7)日凌晨去世。下方清一色全是不捨李文亮醫師的留言，「李文亮要載入史冊！他是差點拯救14億中國人的英雄」，「謝謝您曾拚盡全力想要保護我們」。

武漢中心醫院發文，確認李文亮醫師死訊。圖擷自武漢中心醫院微博

同時間大批網友湧進湖北省副省長新聞底下灌爆留言區，「我呸」、「垃圾」、「狗官道歉」、「為什麼你們還有臉活著」、「殺人償命」、「湖北這幫狗官都不配稱為同志」。

如今李文亮的微博最後一則貼文仍停留在1日確診當天，底下全都是希望他早日康復的留言。有人在昨天寫下希望他「再發一次文」、「出來闢個謠啊」，看了令人不勝唏噓。

李文亮醫師的死訊，引發眾多網友怒吼。　圖／翻攝自微博

李文亮醫師的死訊，引發眾多網友怒吼。　圖／翻攝自微博

武漢肺炎 肺炎 李文亮 微博
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