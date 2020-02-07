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「欠他一個道歉」 維穩終將湮滅搶救李文亮過程的真相

世界日報 / 中國新聞組／綜合6日電
維穩下的「搶救」訊息：真相隨「吹哨醫師」李文亮而逝

「政府欠李文亮醫師一個永遠遲到的道歉。」湖北武漢爆發的新型冠狀病毒的疫情，北京時間6日晚間再度傳來令人喪氣的消息—曾在第一時間對外揭發「武漢爆發了類SARS病毒」的武漢眼科醫師李文亮，6日晚間因感染他所揭發的新冠肺炎而病逝，年僅34歲。

李文亮等八名醫生於去年12月30日，曾分別透過社群網路對外發出「病毒警告」。但示警消息不僅遭武漢當局壓制，包括他在內的八人還遭武漢公安局約談、被迫簽下「訓誡書」；直到1月底，政府終於坦承疫情，八名吹哨醫師才獲輿論「平反」。

但李文亮卻於1月8日出現發燒症狀，之後又受限於武漢封城、醫療資源緊縮，直到2月1日才確診感染病毒；儘管病況一度樂觀，6日卻急轉直下。

他最終沒能等到官方向他認錯，心臟便停止跳動；然而即使在他的心跳停止後，當局因擔憂可能引發輿論動盪，聲稱全力搶救，延後數小時才宣布他的死訊。

李文亮的死訊在北京時間6日晚間10時，便先由「環球時報」和央視等官媒證實。官方說法指他在6日晚間因器官衰竭而「心跳停止」，享年34歲。

消息傳出，輿論震撼，民間各種悲憤、懊悔，甚至要求武漢公安廳下跪道歉的訊息，一度成為各大網路社群的「熱搜」關鍵字。

詭異的是，正當中國輿論開始因李文亮之死而悲憤的同時，6日晚間11時「環球時報」卻又改口聲稱「醫院已插上葉克膜(ECMO)，李文亮醫生仍在急救中」—但包括微博在內的中國社群網站，卻開始管控「#李文亮」關鍵字的發文與搜索權限，只有獲法人與企業認證的帳戶(藍V)不斷洗版「#李文亮仍在搶救中」，但其他的關鍵字都遭鎖死。

在中國各大官媒繼續「葉克膜搶救中」的當下，世界衛生組織(WHO)卻已於當晚11:30左右在推特上公告李文亮死訊，隨後又改口稱仍在觀察，直到2月7日清晨3時48分，院方才宣布他已於2時58分去世。

與此同時，被迅速消失的另一波微信截圖，更出現疑似李文亮醫院同事的悲憤控訴：「緊急調了台機器過來，假裝在搶救...搶救一個死人，現在的百姓哪有那麼好騙？已經走了，最終真相都會浮出水面」。

這則微信聲稱，李文亮的葉克膜「是心跳停了，人都死了才故意裝上去」，他們指控院方領導根本不管李文亮死活，是看到網路輿論上炸了鍋，才趕緊做做樣子。

然而在維穩壓到一切的中國，「搶救」李文亮的「真相」究竟怎樣，可能將隨著他的逝去而永遠湮滅。當局拖延宣布李文亮的死訊，是中共當局控制輿論的老手段。若直接公布死亡，民憤太大；若說在全力搶救，即使最後仍宣布死訊，也可把民眾憤怒轉化為對奇蹟的失望。

真相和謠言就這樣顛倒著；早在1月3日，李文亮因「在網路上發布不實言論」而被轄區派出所警示和訓誡，在「訓誡書」上簽名聲稱「明白」。那時真相就已被迫顛倒了。

他在微博說：「以前也沒和員警打過交道，我當時也很擔心，不簽的話怕不能脫身，我去了走完流程就簽字走了。」

一個叫劉慧儒的詩人在題為「你不明白」的詩中紀念李文亮：「你簽字說／明白了／但你並不明白 你不明白／自己不是死於病毒／是死於病毒的幫兇...你只明白／身為醫生／你無法治療／真相過敏」。

真相不難明白，但在中國，很難。

維穩下的「搶救」訊息：真相隨「吹哨醫師」李文亮而逝

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