網瘋傳催淚悼文：憤怒你的預警被當謠言 傷慟你的死亡不是謠言
率先揭發武漢新型冠狀病毒引發肺炎疫情而被警方當作「造謠者」訓誡的中國醫師李文亮，因為在抗疫過程遭感染，7日凌晨病逝，得年34歲；中國微信、微博瘋傳一篇由官方「人民日報」上海分社社長李弘冰撰寫的悼文，指「我們憤怒於你的預警被當成謠言，我們傷慟於你的死亡竟不是謠言…」但這篇悼文及留言已被當局的網管刪除。
據傳為李弘冰所撰的這篇催人淚下的悼文說：「我們憤怒於你的預警被當成謠言，我們傷慟於你的死亡竟不是謠言…你從來和謠言無緣，卻被迫因『造謠』而具結『悔過』。現在，因為不信你的『哨聲』，你的國家停擺，你的心臟停跳…還要怎樣慘重的代價，才能讓你和你們的哨聲嘹亮，洞徹東方。」
有人在這篇悼文下留言說，李文亮醫師沒有什麼上級的授權，他本著「懸壺濟世」之心，冒「造謠」之險，向百姓發出自己專業領域的警示，這就是英雄！他對這個每天演著「上級授權後才能披露信息」荒唐戲碼的人間，也許有些失望。如果是這樣的話，那麼別擔心，這城裡城外有良知的人，會記住您，感謝您。您的名字和這個民族其他英雄一樣，會青史留名，永垂不朽！
網名「西雅圖市委書記」的網民稱李文亮為「現代的使徒保羅」，指「那美好的仗我已經打完了，應行的路我已行盡了，當守的道我守住了。 從此以後，有公義的冠冕為你留存」。
網民eyeyama 發表評論說，非常可惜這麼有才華的醫生，出身在一個不民主的國家。
網民「樹沒皮怎辦」發表評論，一個國家只允許一種聲音，是一種悲哀，還會導致災難；很普通的公民行使憲法上保護的言論自由權利，很普通的專業人士微信上的一個善意提醒，就可能被一個派出所以「妨礙社會秩序」、「造謠」、「尋釁滋事」而壓制並追究刑事責任。「神聖」的具有「最高法律效力」的憲法，到了公安派出所那裡，成了廢紙。
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