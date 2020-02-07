「不該在背後捅刀」 中國堵網路「謠言」處分逾325人

在對抗此次中國武漢爆發的新型冠狀病毒的疫情中，中國政府除了設法防止病毒擴散外，也積極在網路上布局，避各種「謠言」四竄。；官媒新華社說，當中國試圖全力抑制疫情的同時，中國的「網絡上接連出現各種有關新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的謠言」，強調這種現象「凸顯了維護清朗網絡環境的重要性」。

但總部設在華盛頓的人權組織「中國人權捍衛者」(Chinese Human Rights Defender)卻發現，在1月22日至1月28日期間，至少有325名中國公民因在網路上分享與新冠病毒疫情相關的內容，被中國政府以 「散布謠言」為由，遭到行政拘留、罰金或教育訓誡等處分。

據「中國人權捍衛者」公布的數據，大多數中國公民都是被中國政府以「散布謠言」、「製造恐慌」或「虛構事實擾亂公共秩序」為由，予以數天的行政拘留或小額罰金； 比如一名住在天津的34歲高姓女子因為在微信上「誇大全國和本市新型冠狀病毒感染肺炎人數」，在1月25日遭當局以「虛構信息在微信群散布」為由，給予行政拘留五日的處分。

受中國言論審查影響的，也包含知名維權人士胡佳。他原訂於1月31日晚間透過視頻通訊方式，參與「自由亞洲電台」的節目「中國熱評」，但遭幾名國保上門阻止，不准他接聽手機。

胡佳對「德國之聲」說， 「他們說我不該在全國人民跟共產黨同仇敵愾時，在背後捅刀子」。

大赦國際的中國研究員潘嘉偉指出，中國政府一如往常以打壓言論自由，來確保他們處理疫情不當的消息不會流傳到網路上，影響政權的正當性。

胡佳說，「這次的疫情，真的會讓一些中國人在心中積累不滿，不過他們可能敢怒不敢言。」