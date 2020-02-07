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吹哨者之死…李文亮被訓誡：一切都照官方路線走

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合6日電
接受外媒訪問 李文亮透露怎樣的真相 明知有危險卻無法作為

中國眼科醫師李文亮因感染新型冠狀病毒於6日離世，身為新冠肺炎的八名吹哨者之一，他生前在4日接受「有線電視新聞網」(CNN)電話專訪，說明最初揭露新疫情的初衷，結果反遭中國政府消音，他無奈透露自己當時明知有危險卻無法作為的心情，以及事後對中央未懲處他而鬆了一口氣。

李文亮的死訊，「紐約時報」(New York Times)和「英國廣播公司」(BBC)等主流媒體也大幅報導。

李文亮近日在醫院接受中國與外國媒體訪問，解釋他如何最初如何傳送資訊，好讓醫院同事採取預防措施；當時他並不曉得他的訊息會被大量廣傳，他還出示警方要求他簽名的訓誡書。

一切皆因他在去年12月30日在醫學院校友聊天群組丟下震撼彈：七名患者來自當地海鮮市場，現已被診斷出類似非典型肺炎(SARS)的疾病，目前在醫院隔離。

「只想提醒我大學同學小心」

群組中有一人回應：「太可怕了，SARS又回來了嗎？」

李文亮告訴CNN，根據他看到的檢驗結果，這種疾病屬於冠狀病毒，而這正是SARS隸屬的家族病毒；中國2003年的SARS令人印象深刻，政府一開始試圖隱瞞，造成後來疫情大流行，數百人因此喪命。

34歲的李文亮在新冠肺炎爆發中心武漢工作，他私底下告訴朋友，要他們警告親朋好友這種疾病。但這段訊息截圖迅速在網路廣傳，而且未遮掩他的名字；他告訴CNN：「我只想提醒我的大學同學要小心。」

「網路訊息失控 可能被懲罰」

李文亮4日深夜受訪時說：「我看到訊息在網路流傳就明白事情已經超出控制，我可能會被懲罰。」

果不其然，中國衛生單位深夜傳喚李文亮了解情況，公安局也在三天後稱他發佈不實言論，要求他簽署訓誡書。

CNN看到李文亮展示訓誡書照片，上面稱他犯下輕罪，他也承諾不再犯下「不法行動」。

他後來離開公安局返回工作崗位，對此他表示：「我什麼也沒辦法做，一切都要照官方路線走。」

「如果早揭露，情況會更好」

他告訴CNN，他擔心自己遭拘捕，「萬一我失去幾天自由，我的家人會非常擔心我。」當時李文亮因為咳嗽不停而且呼吸困難，難以透過電話談話。

李文亮不清楚自己是否為八名「造謠者」之一，但對於最高法院後來稱警方處罰不當，讓他覺得這表示中央政府不會嚴處他。

他生前受訪時表示：「如果官員早點揭露疫情消息，我覺得情況會更好，他們應該要更公開透明。」

接受外媒訪問 李文亮透露怎樣的真相 明知有危險卻無法作為

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