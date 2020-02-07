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美媒稱李文亮「新冠肺炎第一烈士」 北京陷兩難

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合6日電

武漢爆發新冠狀病毒肺炎的消息1月底傳遍全球，可是當地八名醫生12月30日就在互聯網上發出警訊，其中的李文亮醫生也不幸感染新冠病毒，7日宣告不治，得年才34歲；美國新聞刊物「外交政策」把他稱為「新冠肺炎的第一個烈士」。

武漢「八勇士」當初發出「確診七例SARS」的警訊後，公安部門很快就登門「訓誡」，李文亮甚至被迫簽署聲明，對「發表不實言論」認錯。

一些媒體7日上午報導他去世的消息，並在社群媒體如野火燎原飛速傳開；但是，以前有關他的報導卻遭到刪除，而且面對網路群情激憤，中共中央宣傳部門還宣稱經過搶救他已甦醒，只是病勢仍然危急。

「外交政策」(Foreign Policy)報導，網路上不斷出現李文亮的新聞與他被迫簽署的訓誡書，很快又被檢查當局刪除，顯示政府正面對艱難抉擇：究竟要擁抱一個遭官方的決定所害的人，把責任完全推給武漢當局，還是繼續刪除他的姓名和照片，箝制另一個潛在烈士的故事？

報導指出，李文亮有可能真的曾命懸一線，也可能中國當局害怕製造又一個烈士；據稱網路湧現怒潮時，李文亮的遺體曾被重新接上生命輔助系統；最後他任職的武漢中心醫院宣布，他在7日清晨2時58分去世。

李文亮在本月1日確診感染新冠病毒，但他並非第一個因此喪生的第一線醫務人員，也不會是最後一個，因為估計已有超過500個醫務人員受到感染。

中共官方媒體可能不知道應該如何報導他的新聞；「八勇士」曾獲亟於怪罪地方當局任由疫情失控的中央政府讚揚，可是發布他的死訊卻顯然棘手得多，尤其北京正努力壓制記者、醫生和老百姓談論疫情。

報導指出，害死李文亮的不只是新冠病毒，掩蓋李文亮等人企圖警告大家注意的疫疾的做法，也脫不了關係，而且這種做法迄今已害死幾百個人。

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