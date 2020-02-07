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病患揭「火神山醫院」伙食 網驚訝：吃的比我好

聯合新聞網 / 綜合報導
萬先生在4日住進火神山醫院，並表示自己因咳嗽整晚睡不好，胸口、肚子、後背皆疼痛不已。圖擷自澎湃新聞

武漢肺炎病例人數不斷增加，目前中國全省確診案例共有3.1萬多例，而死亡人數高達636位，為了因應龐大的病床和醫療需求，中國官方火速下令蓋好火神山和雷神山兩家醫院，收納感染病患。近日住進火神山醫院的萬姓男子接受陸媒採訪，並為記者導覽病房內部，就連病房內的一日三餐都記錄下來了，影片一曝光後，引來網友熱議，有網友對病人餐點相當驚訝，直呼「吃的比我好」。

根據「澎湃新聞」報導，有45位新型冠狀病毒肺炎患者在4日被送往火神山醫院，而萬姓男子就是其中一位，他用視訊方式向記者介紹了病房的環境和狀況，他說入院當天第一批病患從武漢市立醫院移往火神山醫院，到院後每位病患都配置了輪椅，在走道上也配置了無人機跟拍病患的現況。

萬先生描述房內配置是兩人一間，有電視、空調和空氣淨化器，並配有一個廁所，他在影片說到「我覺得這邊的條件真的好好，遠遠超過我們的想像，甚至進來後每個人都發了病號服，什麼東西都是全套的」，而病房內有一個傳遞窗，用來傳送病人三餐，每天都有醫護人員供應，萬先生介紹了早餐，內有優優酪乳、銀耳湯、粥、蛋糕、雞蛋、包子，而晚餐的菜色則有竹筍炒肉絲、魚肉、牛肉、大白菜、優酪乳，三餐皆不相同，菜色豐富。

火神山醫院病患萬先生介紹了自己的晚餐，菜色有竹筍炒肉絲、魚肉、牛肉、大白菜、優酪乳。圖擷自微博

影片曝光後，許多網友紛紛留言回覆，「不錯，我天天吃泡麵」、「能聽出來他一直憋著盡量不咳嗽」、「這麼多，一個人吃得完嗎」、「比我在家吃的好哈哈哈哈哈」、「吃的好好，祝早日康復」、「比我吃的好，加油啊」、「從視頻可以看出來，火神山醫院患者的伙食設計合理，均衡多樣，可以保證每日的營養需要，希望大家可以安心」、「太豐盛了，我家現在連饅頭都沒有了」。

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