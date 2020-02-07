武漢火神山醫院開高薪徵清潔員 網友：有錢也要有命花

武漢肺炎疫情爆發後蔓延全球，大陸的情況更為嚴重，官方為了收治病患，僅花8天時間就蓋好了火神山醫院，速度之快也讓外媒看了嘖嘖稱奇。近日在微博流傳一張火神山醫院招募清潔員的資訊，不僅包吃住，月薪還高達3萬至3.5萬人民幣（約新台幣12.9萬元至15萬元），訊息一出讓許多網友驚呼「根本是賭命」。

為了收治武漢肺炎的患者，武漢市趕工建造了「火神山」、「雷神山」兩家專門醫院，當中火神山醫院是參照2003年SARS期間北京「小湯山」模式建造的臨時醫院，從1月25日動工到交付僅花了8天時間，速度之快，令人難以想像。

近日網路流傳一張火神山醫院招募清潔人員的廣告，上面寫著需要10名清潔人員，年齡須在55歲以內，包吃住、環境好，主要的工作就是協助醫院做好病區清潔，醫院會給每位員工配備完整的防護設備和絕對安全的防護措施，歡迎有愛心、有勇氣，敢擔當的人加入。當中最引人矚目的就是薪資條件，上面註明了每月3萬至3.5萬人民幣不等的月薪，高額薪資的徵才資訊被轉貼到PTT也引起網友的熱議。

網友質疑薪水這麼高有問題，「15萬…這薪水這麼高沒問題嗎？」、「開到那麼高一定有鬼」、「這有生命危險的」、「不給高一點誰敢冒生命危險去幹」、「誰敢去啊？有錢也要有命花」、「這根本賭命啊」、「收屍的嗎？」、「可能第一個月都還沒領到就確診了」、「怕是撐不領錢的那天，自己就先住進去了」。