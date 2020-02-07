聽新聞
test
0:00 / 0:00
武漢火神山醫院開高薪徵清潔員 網友：有錢也要有命花
武漢肺炎疫情爆發後蔓延全球，大陸的情況更為嚴重，官方為了收治病患，僅花8天時間就蓋好了火神山醫院，速度之快也讓外媒看了嘖嘖稱奇。近日在微博流傳一張火神山醫院招募清潔員的資訊，不僅包吃住，月薪還高達3萬至3.5萬人民幣（約新台幣12.9萬元至15萬元），訊息一出讓許多網友驚呼「根本是賭命」。
為了收治武漢肺炎的患者，武漢市趕工建造了「火神山」、「雷神山」兩家專門醫院，當中火神山醫院是參照2003年SARS期間北京「小湯山」模式建造的臨時醫院，從1月25日動工到交付僅花了8天時間，速度之快，令人難以想像。
近日網路流傳一張火神山醫院招募清潔人員的廣告，上面寫著需要10名清潔人員，年齡須在55歲以內，包吃住、環境好，主要的工作就是協助醫院做好病區清潔，醫院會給每位員工配備完整的防護設備和絕對安全的防護措施，歡迎有愛心、有勇氣，敢擔當的人加入。當中最引人矚目的就是薪資條件，上面註明了每月3萬至3.5萬人民幣不等的月薪，高額薪資的徵才資訊被轉貼到PTT也引起網友的熱議。
網友質疑薪水這麼高有問題，「15萬…這薪水這麼高沒問題嗎？」、「開到那麼高一定有鬼」、「這有生命危險的」、「不給高一點誰敢冒生命危險去幹」、「誰敢去啊？有錢也要有命花」、「這根本賭命啊」、「收屍的嗎？」、「可能第一個月都還沒領到就確診了」、「怕是撐不領錢的那天，自己就先住進去了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言