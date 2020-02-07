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中國傳「母豬開口教吃雞蛋」防疫 民眾狂轉傳：吃蛋保平安

香港01 / 李納德
收到信息的人半信半疑，但不少人選擇先吃蛋保平安。（微博圖片）

社會遇上危機時，聽起來荒誕的流言居然會有人相信。2月5日，中國貴州六盤水傳出一則「奇事」，說一頭母豬離奇開口說話，告訴主人要在天亮之前煮9個雞蛋吃，就可以預防疫情不會感染。雖然內容出奇地假，但在微信朋友圈傳開後，竟有不少人信以為真，更有人轉發，甚至擔心雞蛋會被搶光。當地公安展開調查，發現最先由一個朱姓網友傳出，原來她看到網上影片說吃雞蛋可以增強抵抗力，所以才編出故事，她終因散佈謠言被行政拘留10天。

中國昨傳出一個「爆假」防疫法，不少人聽後一笑置之，但在微信朋友圈中卻被傳開來，一些鄉鎮、村民更特意到處打電話通知，如獲靈藥妙方。這個傳言最初由六盤水傳出，稱在六枝特區有一隻母豬在生下小豬後突然開口說話，牠指疫情嚴重，但只要煮9個雞蛋並於天亮之前吃下，即可預防疫情。

這消息傳出後被轉發到許多朋友圈，甚至於全省傳播，只是地名各有不同，許多人看到後覺得分明是假，但卻有不少人抱「寧可信其有」的心態，不管是不是謠言不斷轉發給身邊人叫「盡量做」、「大家快煮雞蛋吃，吃雞蛋保平安」等。之後「進化」成另一風格，傳出「五家洲剛生了一個嬰兒，剛出生就會說話，就每個人吃一個雞蛋就不會有事」，在湖南益陽廣傳，有市民更搶心雞蛋會被搶光。

六盤水六枝公安接到消息後調查，成功找到最初發布謠言的網友朱某某，她作供指，自己在2月5日凌晨4點左右看網上短片，其中一條影片說吃雞蛋可以增強抵抗力，就作出了母豬教人吃雞蛋的故事，她只將資訊發到兩個微信群，沒想到被廣泛傳播，最終她因散佈謠言被公安機關行政拘留10日。當局提醒，在疫情當前不要造謠，也別輕易信謠，將24小時在網上巡查。

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文章授權轉載自《香港01》

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