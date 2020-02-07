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武漢肺炎病毒潛在中間宿主 中國研究新發現是「穿山甲」

香港01 / 李福源
華南農業大學指穿山甲是將新型冠狀病毒傳給人類的潛在中間宿主。（資料圖片）

華南農業大學週五（7日）凌晨在官方微信宣佈，根據一項最新的研究，把新型冠狀病毒傳給人類的潛在中間宿主是穿山甲。

公佈稱，華南農業大學、嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室沈永義教授、肖立華教授等科研人員，聯合中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院楊瑞馥研究員，以及廣州動物園科研部陳武高級獸醫師開展的最新研究表明，穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主，並指這一最新發現將對新型冠狀病毒的源頭防控具有重大意義。

鍾南山：是否存在中間宿主還需研究

世衛早前表示，新型冠狀病毒很可能源自於蝙蝠，但醫學界一直未知是如何傳給人類。中國工程院院士鍾南山日前就疫情防控形勢接受媒體採訪，稱目前研究基本支持病毒來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主還需要研究，他同時呼籲各界要對新型冠狀病毒（2019-nCoV）有科學的認識，並對其進行科學有效的防控，以避免出現不必要的恐慌。

鍾南山指出，目前研究表明新型冠狀病毒感染者年齡的中位數為59歲，病毒感染平均潛伏期為5.2日，發燒仍然是感染者典型徵狀，雖然外界有關於無徵狀感染者的報導，但其並非主體，而研究結果顯示，新型冠狀病毒與「非典」SARS-CoV病毒有79.5%的相似性，與蝙蝠來源的冠狀病毒（CoV）有96%的相似性，因此基本支持引發本次疫情的新型冠狀病毒來源於蝙蝠。

另外，北京大學、廣西中醫藥大學、寧波大學、武漢生物工程學院研究人員上月在英文學術期刊《醫學病毒學雜誌》發布的研究指出，新型冠狀病毒是一種重組病毒，部分基因序列來自蝙蝠冠狀病毒，分析指蛇最有可能是攜帶武漢肺炎病毒的動物。衛生防護中心轄下的新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌曾回應稱，有關研究屬推理，暫時只作參考，未能確實，實際不清楚。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】鍾南山：疫情高峰在未來10日到兩周左右出現

【武漢肺炎】內地研究指蛇為病毒中介宿主　許樹昌：僅推論未確實

文章授權轉載自《香港01》

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