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率先揭發疫情 李文亮染武漢肺炎7日凌晨病逝

中央社 / 台北7日電
圖／李文亮微博

率先揭發武漢肺炎疫情的中國醫師李文亮，因為在抗疫過程遭到感染，經全力搶救無效，今天凌晨2時58分病逝於武漢中心醫院，享年34歲。

武漢中心醫院官方微博今天凌晨3時48分宣布以上消息，深表痛惜和哀悼。李文亮是該院眼科醫師，中心醫院是新型冠狀病毒肺炎重災區，有多名醫護人員遭感染。

武漢市衛生健康委員會官網今天凌晨也同步公告表示沉痛哀悼，並向李文亮家屬表示深切慰問。

綜合財新網、界面新聞等陸媒報導，去年12月30日，李文亮在社群平台微信的同學群組中發布了一則訊息稱：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離」。

12月31日淩晨1時半，武漢衛健委連夜開會，他被醫院主管叫過去詢問情況。天亮上班後，又被醫院監察科約談，「問消息來源，問事情經過和是否認識到錯誤」。

今年1月3日，李文亮因「在網路上發布不實言論」而被轄區派出所警示和訓誡，在「訓誡書」上簽名。他說：「以前也沒和員警打過交道，我當時也很擔心，不簽的話怕不能脫身，我去了走完流程就簽字走了。」

1月8日，李文亮在接診時遇到不明原因的病毒性肺炎患者並受到感染；10日，出現咳嗽發燒等症狀，隨後病情變得嚴重。

2月1日，李文亮確診為新型冠狀病毒肺炎，他的多名同事和父母也遭到感染。

李文亮病情曾一度好轉，但近日突然惡化。昨晚9時30分，李文亮停止心跳，醫師使用ECOM（葉克膜）搶救，最後無法挽回。

武漢肺炎的疫情嚴重性直到1月20日才受到中國官方重視。其後，公眾追溯疫情源頭才發現，原來早已有人提出警告。與李文亮一起引發關注的還有武漢警方之前通報的8名「造謠者」，他們被查處的消息一度上了央視新聞，但並不清楚李文亮是不是其中之一。

李文亮在受訪時曾表示，早在1月初就知道病毒「明顯存在人傳人」。

中共官媒環球時報今天凌晨發出社評為李文亮平反。

社評稱，李文亮的專業性警覺尤其令我們對他產生了敬意，他當時發出的警報沒有立即受到重視，反而被訓誡，這件事為社會開展反思提供了一個有觸動的樣本。

社評並稱，李文亮當初能夠把這個消息傳出去，率先在專業人員的範圍內拉響警報，這是他高度專業性表現的一部分。在人們後來的追述中，發現他在平時的工作中就展現了令人尊敬的醫德。

社評說，「醫生在傳染病爆發的時候就是戰士，醫院就是戰場，李文亮的因公殉職英勇、樸實，尤其讓人心痛」。

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