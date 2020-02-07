疫情升溫 大陸全國兩會考慮延期

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，疫情恐怕無法在三月抑制下來，外電引述知情人士稱，大陸官方正考慮推遲原訂於三月三日、五日舉行的大陸全國政協、人大會議，該會議是中國大陸最重要的年度政治性會議。

路透報導，一名大陸高級政府官員表示，大陸全國人大會議可能推遲召開，但目前仍然是朝著如期舉行會議的方向努力，但也正在討論一系列選項。

今年大陸全國人大會議重要議程，包括：安排通過首部民法典，這將是大陸國家主席習近平推動司法改革的重要里程碑，此外還將宣布大陸全年經濟成長目標和國防預算規模。

如果大陸全國人大政協會議真的推遲，這將是自一九九五年形成三月三日、五日舉行大陸全國人大政協會議慣例以來，首次推遲這一年度性會議。同時也反映出疫情可能比目前揭露的數字還嚴重。