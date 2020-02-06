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疫情首個吹哨者 李文亮醫師傳過世

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
武漢肺炎第一個吹哨者─武漢眼科醫師李文亮傳過世。圖／取自新浪微博

根據新浪微博，傳武漢肺炎第一個吹哨者──武漢眼科醫師李文亮因武漢肺炎昨晚過世。他曾第一個向世人發出疫情警告。

去年十二月卅日，李文亮在同學微信群中發了一條關於武漢華南海鮮市場疫情的信息。因為他看到一份病人的檢測報告，顯示檢出SARS冠狀病毒高置信度陽性指標，出於提醒同為臨床醫生同學注意防護的角度，和CT上的影片，他發出了警告信息。

其實，他當時有所不知的是，它並不是SARS病毒，而是一種全新的病毒。但不久後，他就被當地派出所因「在互聯網發布不實言論」，提出訓誡和批評。

當地公安局找到他，要求他簽了「訓誡書」，並對他提出嚴厲警告，訓誡他如果不聽從勸告和悔改，繼續從事違法活動，將會受到法律制裁。

武漢警方當時傳喚八名被指「散布謠言」的違法人員，並進行處理。李文亮就是這八名「違法人員」之一，並簽署了「訓誡書」。

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