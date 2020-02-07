防疫再告捷 上海增10例治癒

上海市衛健委6日披露，經上海市專家組評估，上海又有10例新型冠狀病毒肺炎患者痊癒出院，目前共有25例確診病例出院。截至6日12時，上海市已累計排除疑似病例676例，發現確診病例257例。

據新華社報導，截至2月5日24時，上海發現新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例254例，確診病例中，男性126例，女性128例；年齡最大88歲，最小7月齡。此外，上海市已累計排除疑似病例664例。

截至6日上午，在上海確診病例中，已經有9.8%的患者宣告治愈出院。6日出院的10人中，有一位80歲的患者周某某，女，有相關病例接觸史，1月31日被確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，轉入上海市公共衛生臨床中心。

「所有的醫生護士都非常好，多虧了他們的照顧，讓我能够順利出院。」38歲的盛女士此前被確診新型冠狀病毒感染的肺炎，在上海市公共衛生臨床中心接受治療，六日順利出院。

入駐上海市公共衛生臨床中心的復旦大學附屬中山醫院感染科主任胡必傑說，目前上海市公共衛生臨床中心集結了全上海最優秀的醫療資源，為患者提供全面的診療，「我們在關注重危病人救治同時，也十分重視輕中症患者的對症治療」，通過綜合治療，提高患者自身的整體免疫功能、預防繼發感染、改善患者心理等。

上海醫療專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏6日受訪表示，經過醫護人員的全力救治，可以欣慰地看到新型肺炎是可控的，目前治癒患者占比已接近10%，平均住院天數7天，這個數據是非常好的，「我預計，未來幾天，雖然還會有病人入院，但天天也會有病人康復，上海已經進入一個良性的狀態」。

張文宏最後強調，「這個節點，如果全社會都動員起來，悶住病毒多做貢獻，我們離戰勝疫情的節點就更近一步！」