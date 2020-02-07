防疫再告捷 上海增10例治癒

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
上海新增10例新型冠狀病毒肺炎患者痊癒出院，目前上海共有25例確診病例痊癒出院。 中新社

上海市衛健委6日披露，經上海市專家組評估，上海又有10例新型冠狀病毒肺炎患者痊癒出院，目前共有25例確診病例出院。截至6日12時，上海市已累計排除疑似病例676例，發現確診病例257例。

據新華社報導，截至2月5日24時，上海發現新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例254例，確診病例中，男性126例，女性128例；年齡最大88歲，最小7月齡。此外，上海市已累計排除疑似病例664例。

截至6日上午，在上海確診病例中，已經有9.8%的患者宣告治愈出院。6日出院的10人中，有一位80歲的患者周某某，女，有相關病例接觸史，1月31日被確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，轉入上海市公共衛生臨床中心。

「所有的醫生護士都非常好，多虧了他們的照顧，讓我能够順利出院。」38歲的盛女士此前被確診新型冠狀病毒感染的肺炎，在上海市公共衛生臨床中心接受治療，六日順利出院。

入駐上海市公共衛生臨床中心的復旦大學附屬中山醫院感染科主任胡必傑說，目前上海市公共衛生臨床中心集結了全上海最優秀的醫療資源，為患者提供全面的診療，「我們在關注重危病人救治同時，也十分重視輕中症患者的對症治療」，通過綜合治療，提高患者自身的整體免疫功能、預防繼發感染、改善患者心理等。

上海醫療專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏6日受訪表示，經過醫護人員的全力救治，可以欣慰地看到新型肺炎是可控的，目前治癒患者占比已接近10%，平均住院天數7天，這個數據是非常好的，「我預計，未來幾天，雖然還會有病人入院，但天天也會有病人康復，上海已經進入一個良性的狀態」。

張文宏最後強調，「這個節點，如果全社會都動員起來，悶住病毒多做貢獻，我們離戰勝疫情的節點就更近一步！」

上海 患者 肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

防範武漢肺炎 數十國限制中國人入境或停飛航班

武漢肺炎疫情肆虐 陸大媽穿聖誕玩偶裝防護

英國再增一例武漢肺炎陽性反應 目前共3例

林永樂投書衛報：WHO不應排除台灣

相關新聞

全球疫情地圖／台灣再多3例境外移入武漢肺炎 確診個案增至16人

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

大陸下周全面開工 各地嚴陣以待

大陸企業因武漢肺炎無預警被迫停工長達十七天後，將於下周一起陸續開工，各地政府無不嚴陣以待。上海鼓勵企業盡可能採彈性工時、居家辦公等措施，廣東則提出將以「一企一策」協助企業員工特別是專業技術人員返回工作崗位。河南鄭州則要求工業企業分三批復工，十日只有以本地員工為主、本地產業鏈完整的企業才能復工。

防疫再告捷 上海增10例治癒

上海市衛健委6日披露，經上海市專家組評估，上海又有10例新型冠狀病毒肺炎患者痊癒出院，目前共有25例確診病例出院。截至6日12時，上海市已累計排除疑似病例676例，發現確診病例257例。

AI預測 北京危險係數 高於武漢

隨著大陸各地即將於十日開工，「返程大潮」也在武漢肺炎持續蔓延中展開。由中國科學院等科研單位主管的中國科學報指出，一項透過人工智能技術對本次疫情進行流行病學分析所得出的「未來十五天中國城市疫情危險係數排名」，排名前五名的城市分別為：北京、武漢、廣州、重慶、上海。

疫情升溫 大陸全國兩會考慮延期

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，疫情恐怕無法在三月抑制下來，外電引述知情人士稱，大陸官方正考慮推遲原訂於三月三日、五日舉行的大陸全國政協、人大會議，該會議是中國大陸最重要的年度政治性會議。

武漢肺炎疫情 觸發香港出現「集體歇斯底里」搶購潮

武漢肺炎疫情延燒，香港出現有超級市場食品貨架被清空，日常用品例如衛生紙、衛生棉等也是被搶購的物件。香港學者鍾劍華認為，香...

疫情首個吹哨者 李文亮醫師傳過世

根據新浪微博，武漢肺炎第一個吹哨者──武漢眼科醫師李文亮因武漢肺炎昨晚過世。他曾第一個向世人發出疫情警告。他的過世，讓無數大陸網友感到惋惜，痛罵中共體制和對疫情的態度。

武漢肺炎第一個吹哨者 李文亮醫師傳過世

根據新浪微博，武漢肺炎第一個吹哨者──武漢眼科醫師李文亮因武漢肺炎過世。他曾第一個向世人發出疫情警告。他的過世，讓無數大...

國台辦：台灣應停止政治操弄 儘快讓在鄂台胞返鄉

大陸國台辦新聞發言人馬曉光6日晚間指出，台灣一些人在台胞返鄉安排上從口是心非到口出惡言，充分暴露了他們無視台胞利益的惡劣...

人權組織批大陸壓制疫情言論 反對封城做法

法新社報導，非政府國際組織「人權觀察」6日指控中國大陸當局壓制批評其因應疫情措施的言論，使疫情惡化。

香港添三名確診染武漢肺炎 累計24例確診

香港今日新增三名確診武漢肺炎病例，累計達24例確診個案。第22例的新增個案為第21例確診個案的太太，香港衛生署衛生防護中...

抽中武漢肺炎生死籤 港醫與妻「最遙遠的距離」

武漢肺炎疫情肆虐全球，各國紛紛祭出陸客、訪陸班機、郵輪禁止入境及停靠的禁令，強化邊境防疫工作。香港因鄰近中國，目前也已傳出21例確診個案。香港公立醫院採抽籤制度，讓醫護人員輪流照顧武漢肺炎的病患。就有一名被抽中的醫生，在臉書上Po出自己為了與太太吃一頓晚餐的情景，惹哭眾人。

熱門新聞

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。