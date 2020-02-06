抽中武漢肺炎生死籤 港醫與妻「最遙遠的距離」

武漢肺炎疫情肆虐全球，各國紛紛祭出陸客、訪陸班機、郵輪禁止入境及停靠的禁令，強化邊境防疫工作。香港因鄰近中國，目前也已傳出21例確診個案。香港公立醫院採抽籤制度，讓醫護人員輪流照顧武漢肺炎的病患。就有一名被抽中的醫生，在臉書上Po出自己為了與太太吃一頓晚餐的情景，惹哭眾人。

香港公立醫院為因應武漢肺炎的疫情，設置抽籤制度，被抽到的醫護人員需輪流照顧武漢肺炎的病患。讓醫護人員稱此制度為「生死籤」，並將武漢肺炎的治療團隊戲稱為「dirty team」。擔任香港醫院管理局心臟科醫師的黃任匡，就被抽中了生死籤，在昨日首度加入治療團隊。

他昨在臉書上發文表示，「已經一日了、還算順利，她說掛念、我怕感染。於是我們找了家人少的餐廳，就這樣靜靜的，兩個人、卻隔了一張枱，胡亂吃了晚飯」。提及自己與妻子的晚餐情景，黃任匡接著說到，「人沒事就好，摻了檸檬片的開水、有點甜；只三、四米的距離，卻好遠」。

動人的文字，讓不少網友感動不已，紛紛留言說到，「見到都想哭！感謝醫護！」、「催淚彈」、「辛苦你啦，好傷心」、「看到都鼻酸了，加油呀！」。網友也為黃任匡加油打氣，「願上帝保守你和所有醫護身體健康！」、「感謝你們，保重，加油！」、「感謝你們為香港人付出！」。

香港日前才因特首林鄭月娥，不願意關閉與中國接壤的窗口，引發香港醫護人員的罷工潮。昨日林鄭月娥宣布，本月8日起，包括香港、中國居民等所有人，只要從中國入境香港，都必須強制隔離14日。