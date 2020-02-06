快訊

台灣與中國無異？武漢肺炎威脅，國家干預界線何在？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抽中武漢肺炎生死籤 港醫與妻「最遙遠的距離」

聯合新聞網 / 綜合報導
香港醫生黃任匡投入武漢肺炎患者的治療團隊，與妻子吃一頓飯都怕感染。圖/Facebook

武漢肺炎疫情肆虐全球，各國紛紛祭出陸客、訪陸班機、郵輪禁止入境及停靠的禁令，強化邊境防疫工作。香港因鄰近中國，目前也已傳出21例確診個案。香港公立醫院採抽籤制度，讓醫護人員輪流照顧武漢肺炎的病患。就有一名被抽中的醫生，在臉書上Po出自己為了與太太吃一頓晚餐的情景，惹哭眾人。

香港公立醫院為因應武漢肺炎的疫情，設置抽籤制度，被抽到的醫護人員需輪流照顧武漢肺炎的病患。讓醫護人員稱此制度為「生死籤」，並將武漢肺炎的治療團隊戲稱為「dirty team」。擔任香港醫院管理局心臟科醫師的黃任匡，就被抽中了生死籤，在昨日首度加入治療團隊。

他昨在臉書上發文表示，「已經一日了、還算順利，她說掛念、我怕感染。於是我們找了家人少的餐廳，就這樣靜靜的，兩個人、卻隔了一張枱，胡亂吃了晚飯」。提及自己與妻子的晚餐情景，黃任匡接著說到，「人沒事就好，摻了檸檬片的開水、有點甜；只三、四米的距離，卻好遠」。

動人的文字，讓不少網友感動不已，紛紛留言說到，「見到都想哭！感謝醫護！」、「催淚彈」、「辛苦你啦，好傷心」、「看到都鼻酸了，加油呀！」。網友也為黃任匡加油打氣，「願上帝保守你和所有醫護身體健康！」、「感謝你們，保重，加油！」、「感謝你們為香港人付出！」。

香港日前才因特首林鄭月娥，不願意關閉與中國接壤的窗口，引發香港醫護人員的罷工潮。昨日林鄭月娥宣布，本月8日起，包括香港、中國居民等所有人，只要從中國入境香港，都必須強制隔離14日。

武漢肺炎 肺炎 香港
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

實名制口罩開賣 內行曝「購買最佳時間點」

武漢台商包機爭議「陸配不算台灣人？」 掀網友論戰

武漢肺炎疫情肆虐…她逛首爾「路上被瞪」 遭店家勸快回台

武漢台商包機蓋過鑽石公主號聲量？網曝關鍵原因

相關新聞

全球疫情地圖／台灣再多3例境外移入武漢肺炎 確診個案增至16人

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

國台辦：台灣應停止政治操弄 儘快讓在鄂台胞返鄉

大陸國台辦新聞發言人馬曉光6日晚間指出，台灣一些人在台胞返鄉安排上從口是心非到口出惡言，充分暴露了他們無視台胞利益的惡劣...

人權組織批大陸壓制疫情言論 反對封城做法

法新社報導，非政府國際組織「人權觀察」6日指控中國大陸當局壓制批評其因應疫情措施的言論，使疫情惡化。

抽中武漢肺炎生死籤 港醫與妻「最遙遠的距離」

武漢肺炎疫情肆虐全球，各國紛紛祭出陸客、訪陸班機、郵輪禁止入境及停靠的禁令，強化邊境防疫工作。香港因鄰近中國，目前也已傳出21例確診個案。香港公立醫院採抽籤制度，讓醫護人員輪流照顧武漢肺炎的病患。就有一名被抽中的醫生，在臉書上Po出自己為了與太太吃一頓晚餐的情景，惹哭眾人。

河北醫生染武漢肺炎還正常看診 上百名病患恐感染

武漢肺炎感染以及死亡人數不斷攀升，民眾人心惶惶，身邊親友一有發燒或咳嗽的情況都會自行通報給相關單位，避免疫情擴散，但大陸河北竟有一名醫生在確診武漢肺炎後還到任職的醫院門診上班，害的他接觸過的親友、病人，破百名民眾都成為武漢肺炎感染的高危險群。

萬家宴惹禍？ 武漢社區爆集體發熱

曾在1月18日舉辦「萬家宴」的武漢百步亭社區，目前該社區出現大量發燒患者。已有57門棟被列為「發熱門棟」，至少已有十人新冠肺炎確診。有人懷疑這是因為4萬個家庭參加萬家宴才引起群聚感染，但專家指出，萬家宴至今已經超過2周潛伏期，「目前有發熱症狀的，有可能是後期接觸新冠肺炎病人」。

武漢病毒所搶註美藥專利 藥企挺：百姓免受天價藥之苦

武漢病毒研究所「搶註」美國GILEAD（吉利德科學公司）研究開發的「瑞德西韋」（remdesivir）中國國內發明專利，引起輿論嘩然。有批評稱，該所此舉坐享其成，違反道德，甚至違規。一家藥企高管則認為，中國患者曾飽受「天價藥」之苦，在新型冠狀病毒疫情嚴峻之際，該所做法是有利於老百姓的，「沒什麼可批評的」。不過，清華大學藥學院院長丁勝表示，該所申報成功的可能性不大。

中證實美物資運抵武漢 龐培歐：自豪迅速提供用品

中國外交部發言人華春瑩5日主持網上記者會，提到美國企業和機構對中國抗擊疫情提供援助，指來自美方的一批援助防疫物資於4日運抵武漢。美國國務卿龐培歐5日在推特表示，為美方迅速向中國提供個人保護設備、醫療及人道主義救濟用品感到自豪。

北京打擊武漢肺炎「謠言」 300陸公民遭強制拘留

在對抗這次新型冠狀病毒的疫情中，中國政府除了想出實際的方法來防止病毒擴散外，也積極在網絡上布局避免不實謠言四竄。中國官媒新華社1月27日發表了一篇文章，表示當中國試圖全力抑制疫情的同時...

影／男不甩隔離朝電梯抹口水 拉人口罩哈氣「我有你也有」

新冠病毒疫情造成中國多城市封城，各地都在嚴格執行居家隔離，但仍然有「脫序」的衝突產生。浙江一名男子拒不服從居家觀察的規定，擅自外出，甚至拉開網格員的口罩，刻意對其哈氣。廣西一名女子隨意棄置電梯抽紙，更有一名男子拿疑似吐過口水的紙巾往電梯鍵上塗抹。不適當的行為曝光，惹怒眾網友。

武漢肺炎疫情大爆發！中共當局控制不住 引發民心質疑

中國公安部長趙克志在4日強調，要做好防疫首先要「創造安全穩定的政治社會環境」。他說:「要始終把維護政治安全放在首位，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動，堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導...

陸醫學專家：武漢形勢嚴峻 判斷疫情拐點根據不足

大陸危重症醫學專家、中國工程院副院長、中國醫學科學院長王辰日前表示，武漢形勢嚴峻，大批患者未及時收治到醫院，這批患者在社...

熱門新聞

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

染疫郵輪鑽石公主號曾泊基隆 千人遊雙北

兩岸折衝／三度角力 我急反制 喊卡包機

讓國民黨成為年輕人夥伴 這兩件事江啟臣決定做了

蔡總統參觀國內最大口罩工廠 聽取第一線廠商意見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。