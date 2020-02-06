聽新聞
test
0:00 / 0:00

河北醫生染武漢肺炎還正常看診 上百名病患恐感染

聯合新聞網 / 綜合報導
河北一名醫生在確診武漢肺炎後還到任職的醫院門診上班，害的他接觸過的親友、病人，百名民眾都成為武漢肺炎感染的高危險群。 美聯社

武漢肺炎感染以及死亡人數不斷攀升，民眾人心惶惶，身邊親友一有發燒或咳嗽的情況都會自行通報給相關單位，避免疫情擴散，但大陸河北竟有一名醫生在感染武漢肺炎後還到任職的醫院門診上班，害的他接觸過的親友、病人，破百名民眾都成為武漢肺炎感染的高危險群。

綜合陸媒報導，河北張家口市6日公布兩例當地橋西區確診感染武漢肺炎患者的活動史，其中一個病例為賈姓男子，另一例為他的妻子。賈男為河北北方學院附屬第一醫院的醫生，1月24日從三亞乘坐航班CA1378抵達北京，之後再自己開車返回張家口，而在2月4日被確診為武漢肺炎。

根據報導，賈男作為一名醫生，早就被海南省三亞市的疾控中心明確告知，與確診病例有密切接觸需隔離觀察，但他卻刻意隱瞞，既沒有向所在的社區和單位報告，也沒有嚴格的自主隔離觀察，身體出現狀況還先後3次自行到醫院就診，之後還到所在醫院門診替患者看病，導致他的家人、鄰居、同事以及病人都在不知情的情況下與他密切接觸，當地衛生單位估計這些高風險的感染人數恐破百人。

賈男沒有醫德的行為迫使河北北方學院附屬第一醫院暫停開放門診，並進行全面消毒，他的行為也讓網友們痛批「自私自利到了極點！」、「這種沒有醫德的醫生，應該永遠不允許行醫」、「做為一個醫生一點道德都沒有」、「同樣是醫生，有的人在一線拼命救人，你卻隱瞞病情出去害人」、「應該把他的醫生資格證撤銷，一輩子不能用」。

武漢肺炎 肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

陸高官隱瞞接武漢兒回鄉 送醫後兩人皆確診

護理師回家遭阻攔 門上竟被貼「醫護禁止進入」

醫為抗疫錯過婚禮 隔玻璃向未婚妻喊話：欠你的婚約用一生守候

武漢「萬家宴」疑引爆社區感染 36棟大樓遭貼「發燒警告」

相關新聞

全球疫情地圖／2武漢回台國人確診 7日0時起針對港澳民眾實施入境管制

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

河北醫生染武漢肺炎還正常看診 上百名病患恐感染

武漢肺炎感染以及死亡人數不斷攀升，民眾人心惶惶，身邊親友一有發燒或咳嗽的情況都會自行通報給相關單位，避免疫情擴散，但大陸河北竟有一名醫生在確診武漢肺炎後還到任職的醫院門診上班，害的他接觸過的親友、病人，破百名民眾都成為武漢肺炎感染的高危險群。

萬家宴惹禍？ 武漢社區爆集體發熱

曾在1月18日舉辦「萬家宴」的武漢百步亭社區，目前該社區出現大量發燒患者。已有57門棟被列為「發熱門棟」，至少已有十人新冠肺炎確診。有人懷疑這是因為4萬個家庭參加萬家宴才引起群聚感染，但專家指出，萬家宴至今已經超過2周潛伏期，「目前有發熱症狀的，有可能是後期接觸新冠肺炎病人」。

武漢病毒所搶註美藥專利 藥企挺：百姓免受天價藥之苦

武漢病毒研究所「搶註」美國GILEAD（吉利德科學公司）研究開發的「瑞德西韋」（remdesivir）中國國內發明專利，引起輿論嘩然。有批評稱，該所此舉坐享其成，違反道德，甚至違規。一家藥企高管則認為，中國患者曾飽受「天價藥」之苦，在新型冠狀病毒疫情嚴峻之際，該所做法是有利於老百姓的，「沒什麼可批評的」。不過，清華大學藥學院院長丁勝表示，該所申報成功的可能性不大。

中證實美物資運抵武漢 龐培歐：自豪迅速提供用品

中國外交部發言人華春瑩5日主持網上記者會，提到美國企業和機構對中國抗擊疫情提供援助，指來自美方的一批援助防疫物資於4日運抵武漢。美國國務卿龐培歐5日在推特表示，為美方迅速向中國提供個人保護設備、醫療及人道主義救濟用品感到自豪。

北京打擊武漢肺炎「謠言」 300陸公民遭強制拘留

在對抗這次新型冠狀病毒的疫情中，中國政府除了想出實際的方法來防止病毒擴散外，也積極在網絡上布局避免不實謠言四竄。中國官媒新華社1月27日發表了一篇文章，表示當中國試圖全力抑制疫情的同時...

影／男不甩隔離朝電梯抹口水 拉人口罩哈氣「我有你也有」

新冠病毒疫情造成中國多城市封城，各地都在嚴格執行居家隔離，但仍然有「脫序」的衝突產生。浙江一名男子拒不服從居家觀察的規定，擅自外出，甚至拉開網格員的口罩，刻意對其哈氣。廣西一名女子隨意棄置電梯抽紙，更有一名男子拿疑似吐過口水的紙巾往電梯鍵上塗抹。不適當的行為曝光，惹怒眾網友。

武漢肺炎疫情大爆發！中共當局控制不住 引發民心質疑

中國公安部長趙克志在4日強調，要做好防疫首先要「創造安全穩定的政治社會環境」。他說:「要始終把維護政治安全放在首位，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動，堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導...

陸醫學專家：武漢形勢嚴峻 判斷疫情拐點根據不足

大陸危重症醫學專家、中國工程院副院長、中國醫學科學院長王辰日前表示，武漢形勢嚴峻，大批患者未及時收治到醫院，這批患者在社...

全家都怕武漢肺炎！90歲婆婆獨自照顧兒子 感人字條惹哭網友

武漢肺炎疫情肆虐，不少人在對抗新型冠狀病毒的同時，也向眾人傳遞正能量。一名醫生3日發文表示，有名高齡90歲的婆婆，半夜自己來做體檢。一問之下才發現，原來婆婆的兒子確診武漢肺炎，婆婆已經自己照顧兒子5天了。離開前，這名婆婆還留了字條給兒子，感人的內容讓一旁的護士為之動容。

醫為抗疫錯過婚禮 隔玻璃向未婚妻喊話：欠你的婚約用一生守候

新型冠狀病毒在中國大陸湖北省武漢市爆發起，至今已經成為全球所關注的重大議題。而處於防疫第一線的中國大陸也出現了許多「抗疫英雄」，為搶救病患的生命和防止疫情擴散，不眠不休的努力著。

創新高！ 陸單日死亡73例 確診破2.8萬

大陸武漢肺炎疫情確診病例突破2.8萬人大關，5日單日死亡數73例再創新高。大陸國家衛健委今日發布武漢肺炎疫情最新統計，5日30個省（自治區、直轄市）和新疆累計報告確診病例2萬8007例，累計死亡病例563例。

熱門新聞

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

染疫郵輪鑽石公主號曾泊基隆 千人遊雙北

兩岸折衝／三度角力 我急反制 喊卡包機

新加坡疫情發燒 新增4起武漢肺炎確診病例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。