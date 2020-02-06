河北醫生染武漢肺炎還正常看診 上百名病患恐感染

武漢肺炎感染以及死亡人數不斷攀升，民眾人心惶惶，身邊親友一有發燒或咳嗽的情況都會自行通報給相關單位，避免疫情擴散，但大陸河北竟有一名醫生在感染武漢肺炎後還到任職的醫院門診上班，害的他接觸過的親友、病人，破百名民眾都成為武漢肺炎感染的高危險群。

綜合陸媒報導，河北張家口市6日公布兩例當地橋西區確診感染武漢肺炎患者的活動史，其中一個病例為賈姓男子，另一例為他的妻子。賈男為河北北方學院附屬第一醫院的醫生，1月24日從三亞乘坐航班CA1378抵達北京，之後再自己開車返回張家口，而在2月4日被確診為武漢肺炎。

根據報導，賈男作為一名醫生，早就被海南省三亞市的疾控中心明確告知，與確診病例有密切接觸需隔離觀察，但他卻刻意隱瞞，既沒有向所在的社區和單位報告，也沒有嚴格的自主隔離觀察，身體出現狀況還先後3次自行到醫院就診，之後還到所在醫院門診替患者看病，導致他的家人、鄰居、同事以及病人都在不知情的情況下與他密切接觸，當地衛生單位估計這些高風險的感染人數恐破百人。

賈男沒有醫德的行為迫使河北北方學院附屬第一醫院暫停開放門診，並進行全面消毒，他的行為也讓網友們痛批「自私自利到了極點！」、「這種沒有醫德的醫生，應該永遠不允許行醫」、「做為一個醫生一點道德都沒有」、「同樣是醫生，有的人在一線拼命救人，你卻隱瞞病情出去害人」、「應該把他的醫生資格證撤銷，一輩子不能用」。