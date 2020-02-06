專家：武漢大批患者未能及時收治 形勢嚴峻

武漢肺炎疫情持續擴散，中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰昨天透露，這次疫情的中心點武漢形勢嚴峻，原因是大批患者未能及時獲得醫院收治。

綜合央視新聞、長江日報等陸媒報導，王辰5日接受央視「新聞1+1」節目訪問時，做了以上表示。

王辰說，「目前武漢形勢嚴峻，大批患者沒有及時收治到醫院，這批患者在社會上的流動，在家庭中的居住，會造成更進一步的家庭和社區的感染，這是加劇疫情的最重要的因素。」

這位專家表示，「關鍵要把已經確診的輕症患者及時收入醫院進行集中救治和隔離。現在醫院床位大多用於中、重、危重症患者，輕症患者收治不夠，造成的問題突出」。

為因應疫情爆發一床難求的困境，武漢市仿照北京在2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）時期的小湯山專門醫院模式，緊急興建可容納至1000張床位的「火神山」醫院以及1500張床位的「雷神山」醫院，集中收治確診患者。

此外，為推動對四類人員（確診患者、疑似患者、無法排除感染可能的發燒患者、確診患者的密切接觸者）進行集中收治和隔離，武漢還於近期新建了10多座「方艙醫院」，接診床位達1萬餘張。

王辰表示，建立方艙醫院的初衷是將要患者「應收盡收」地收到醫院，進而降低家庭和社區間的傳播。

他說，方艙醫院的條件雖然沒有那麼好，卻是關鍵時期實行的關鍵之舉，因為只有將病患收治到醫院治療和隔離，才能切斷傳染源，才能控制疫情。

至於治療武漢肺炎的特效藥，王辰說，根據前期的結果，他對瑞德西韋（Remdesivir）懷抱的希望較大，其他包括中藥等藥物都需要進一步的臨床觀察才能確定療效。

據中國國家衛生健康委員會今天通報，武漢肺炎昨天新增死亡病例73例（湖北省70例、天津1例、黑龍江1例、貴州1例），新增確診病例3694例。

截至5日午夜，累計死亡病例563例，確診病例2萬8018例。