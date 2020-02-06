中證實美物資運抵武漢 龐培歐：自豪迅速提供用品

中國外交部發言人華春瑩5日主持網上記者會，提到美國企業和機構對中國抗擊疫情提供援助，指來自美方的一批援助防疫物資於4日運抵武漢。美國國務卿龐培歐5日在推特表示，為美方迅速向中國提供個人保護設備、醫療及人道主義救濟用品感到自豪。

華春瑩表示，據向國家衛健委了解，美方派出專家參加中國—世衛組織聯合專家考察組。中方正與世衛組織就聯合專家組相關事宜進行磋商。希望美方尊重世衛組織專業權威建議，客觀公正、冷靜理性，不做過度反應，尊重和配合中方的防控努力。

華春瑩說，世衛組織近期多次反覆強調，沒有理由採取不必要的國際旅行限制措施，呼籲國際社會勿信謠言、堅持科學，有一些國家對中國疫情作出過激反應，採取過度應對措施，顯然與世衛組織建議背道而馳。

華春瑩指出，中方希望各國能夠客觀公正、冷靜理性地評估疫情，尊重世衛組織權威專業建議，理解和支持中國政府防疫努力。