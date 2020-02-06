快訊

武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

北京打擊武漢肺炎「謠言」 300陸公民遭強制拘留

德國之聲 / 德國之聲
在對抗這次新型冠狀病毒的疫情中，中國政府除了想出實際的方法來防止病毒擴散外，也積極在網絡上布局避免不實謠言四竄。圖／德國之聲中文網

在對抗這次新型冠狀病毒疫情中，中國政府除了想出實際的方法來防止病毒擴散外，也積極在網絡上布局避免不實謠言四竄。中國官媒新華社1月27日發表了一篇文章，表示當中國試圖全力抑制疫情的同時，中國的「網絡上接連出現各種有關新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的謠言」，強調這種現象「突顯了維護清朗網路環境的重要性」。

然而，總部位於美國華盛頓的人權組織「中國人權捍衛者」(Chinese Human Rights Defender) 卻發現，在1月22日至1月28日期間，至少有325名中國公民因在網路上分享與新型冠狀病毒疫情相關的內容，被中國政府以「散布謠言」為由，遭受行政拘留、罰金或是教育訓誡等處分。

根據「中國人權捍衛者」公布的數據顯示，大多數中國公民都是被中國政府以「散布謠言」、「製造恐慌」或「虛構事實擾亂公共秩序」為由，予以數天的行政拘留或是小額罰金。比如一名住在天津的34歲高姓女子因為在微信上「誇大全國和本市新型冠狀病毒感染肺炎人數」，在1月25日遭政府以「虛構信息在微信群散布」為由，給予行政拘留5日的處分。

倡議人士胡佳遭短暫滋擾

受到中國言論審查影響的，也包含中國著名的倡議人士胡佳。胡佳原訂於1月31日晚間透過視頻通訊的方式，參與《自由亞洲電台 》的節目「中國熱評」，但在節目開播前的幾小時，幾名國保突然上門，雙方迅速產生口角。

胡佳告訴德國之聲：「1月31日傍晚時分，國保來敲我家門，問我最近在忙什麼，後來又立刻問我是否最近有接受媒體採訪。他們說，我不該在全國人民跟共產黨同仇敵愾時，在背後捅刀子。在我們爭執了將近半個小時後，他們警告，如果我堅持上自由亞洲的節目，那他們會在節目錄制的那個時段『公事公辦』。」

到了1月31日晚間11點，幾名國保再次上門，叫胡佳跟他們下樓一趟。胡佳表示，下樓之後，雙方再度於他住處附近爭執，直到自由亞洲的節目結束後，國保才讓他回家。胡佳向德國之聲表示：「為了不漏接自由亞洲記者打來的電話，我帶著手機下樓。但國保採取非常強硬的手段，不讓我接手機或是碰手機。他們整個時間都死盯著我，明顯表示如果我手機響然後我選擇去試圖接電話的話，他們便會用非常強硬的手段阻止我。 」

一切都是為了「維穩」

大赦國際的中國研究員潘嘉偉認為，中國政府一如往常的以打壓言論自由，來確保他們處理疫情不當的消息不會流傳到網絡上，因而影響到他們的政權的正當性。他告訴德國之聲：「中國政府的大規模打壓，會在中國人民間產生寒蟬效應，不過仍有一些倡議者選擇用筆名在網路上繼續分享訊息。然而，對於那些持續分享訊息的人，他們仍必須承擔被懲罰、騷擾或關押的風險。」

胡佳認為，中國政府的做法是為了強化其政權的合法性，但是因為新型冠狀病毒疫情影響了不少中國人的切身利益，所以他相信有些人會開始意識到自己在這樣的體制下，只有服從跟被管制的資格。他告訴德國之聲：「這次的疫情，真的會讓一些中國人在心中積累不滿，不過他們可能敢怒不敢言。此外，這次疫情也給中國人上了一課。我們看到，在中共的管治下，中國公民被恐懼主宰後，對同胞的冷漠跟排斥。」

潘嘉偉說，在中國政府大規模審查與新型冠狀病毒相關訊息的情況下，國際社會必須仰賴中國國內的獨立媒體、國際媒體以及國際組織來追蹤疫情的發展。另外，他認為國際衛生專家也應該提供與個案跟整體疫情狀況相關的訊息，這樣國際社會才能取得最精準的信息來對抗新型冠狀病毒疫情。

本文章由德國之聲授權提供】

新型冠狀病毒 武漢肺炎 疫情 中共
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

全球疫情地圖／2武漢回台國人確診 明起我針對港澳民眾實施入境管制

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

萬家宴惹禍？ 武漢社區爆集體發熱

曾在1月18日舉辦「萬家宴」的武漢百步亭社區，目前該社區出現大量發燒患者。已有57門棟被列為「發熱門棟」，至少已有十人新冠肺炎確診。有人懷疑這是因為4萬個家庭參加萬家宴才引起群聚感染，但專家指出，萬家宴至今已經超過2周潛伏期，「目前有發熱症狀的，有可能是後期接觸新冠肺炎病人」。

武漢病毒所搶註美藥專利 藥企挺：百姓免受天價藥之苦

武漢病毒研究所「搶註」美國GILEAD（吉利德科學公司）研究開發的「瑞德西韋」（remdesivir）中國國內發明專利，引起輿論嘩然。有批評稱，該所此舉坐享其成，違反道德，甚至違規。一家藥企高管則認為，中國患者曾飽受「天價藥」之苦，在新型冠狀病毒疫情嚴峻之際，該所做法是有利於老百姓的，「沒什麼可批評的」。不過，清華大學藥學院院長丁勝表示，該所申報成功的可能性不大。

中證實美物資運抵武漢 龐培歐：自豪迅速提供用品

中國外交部發言人華春瑩5日主持網上記者會，提到美國企業和機構對中國抗擊疫情提供援助，指來自美方的一批援助防疫物資於4日運抵武漢。美國國務卿龐培歐5日在推特表示，為美方迅速向中國提供個人保護設備、醫療及人道主義救濟用品感到自豪。

北京打擊武漢肺炎「謠言」 300陸公民遭強制拘留

在對抗這次新型冠狀病毒的疫情中，中國政府除了想出實際的方法來防止病毒擴散外，也積極在網絡上布局避免不實謠言四竄。中國官媒新華社1月27日發表了一篇文章，表示當中國試圖全力抑制疫情的同時...

影／男不甩隔離朝電梯抹口水 拉人口罩哈氣「我有你也有」

新冠病毒疫情造成中國多城市封城，各地都在嚴格執行居家隔離，但仍然有「脫序」的衝突產生。浙江一名男子拒不服從居家觀察的規定，擅自外出，甚至拉開網格員的口罩，刻意對其哈氣。廣西一名女子隨意棄置電梯抽紙，更有一名男子拿疑似吐過口水的紙巾往電梯鍵上塗抹。不適當的行為曝光，惹怒眾網友。

武漢肺炎疫情大爆發！中共當局控制不住 引發民心質疑

中國公安部長趙克志在4日強調，要做好防疫首先要「創造安全穩定的政治社會環境」。他說:「要始終把維護政治安全放在首位，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動，堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導...

陸醫學專家：武漢形勢嚴峻 判斷疫情拐點根據不足

大陸危重症醫學專家、中國工程院副院長、中國醫學科學院長王辰日前表示，武漢形勢嚴峻，大批患者未及時收治到醫院，這批患者在社...

全家都怕武漢肺炎！90歲婆婆獨自照顧兒子 感人字條惹哭網友

武漢肺炎疫情肆虐，不少人在對抗新型冠狀病毒的同時，也向眾人傳遞正能量。一名醫生3日發文表示，有名高齡90歲的婆婆，半夜自己來做體檢。一問之下才發現，原來婆婆的兒子確診武漢肺炎，婆婆已經自己照顧兒子5天了。離開前，這名婆婆還留了字條給兒子，感人的內容讓一旁的護士為之動容。

醫為抗疫錯過婚禮 隔玻璃向未婚妻喊話：欠你的婚約用一生守候

新型冠狀病毒在中國大陸湖北省武漢市爆發起，至今已經成為全球所關注的重大議題。而處於防疫第一線的中國大陸也出現了許多「抗疫英雄」，為搶救病患的生命和防止疫情擴散，不眠不休的努力著。

創新高！ 陸單日死亡73例 確診破2.8萬

大陸武漢肺炎疫情確診病例突破2.8萬人大關，5日單日死亡數73例再創新高。大陸國家衛健委今日發布武漢肺炎疫情最新統計，5日30個省（自治區、直轄市）和新疆累計報告確診病例2萬8007例，累計死亡病例563例。

武漢「萬家宴」疑引爆社區感染 36棟大樓遭貼「發燒警告」

中國武漢肺炎疫情持續擴大，目前中國全省確診案例共有28000多起，而死亡人數來到563位，剛開始疫情爆出時，武漢當地仍舉辦「萬家宴」，超過4萬個家庭參加，多數未戴口罩一起共桌吃飯，而近期中國媒體也爆出曾舉行萬家宴的武漢百步亭社區有多位高度疑似武漢肺炎發燒患者，且有至少10人確診，有33棟大樓遭工作人員張貼「發燒警告」。

熱門新聞

全球疫情地圖／日本確診第35例！台灣增至11例 各國狀況一次看

大陸疫情整理包／湖北新增確診3,156例！ 陸共490例死亡

國民黨：徐正文言行與黨無關 黨員涉擾防疫祭黨紀

擅發言致包機觸礁 國民黨嚴查徐正文不排除祭黨紀

台日防疫差很大？神人列「政策時間軸」揭5關鍵 網淚：給台灣讚

陸封27市抗武漢肺炎！眾人憂「下個危險區」恐影響全球

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。