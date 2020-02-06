北京打擊武漢肺炎「謠言」 300陸公民遭強制拘留

在對抗這次新型冠狀病毒的疫情中，中國政府除了想出實際的方法來防止病毒擴散外，也積極在網絡上布局避免不實謠言四竄。中國官媒新華社1月27日發表了一篇文章，表示當中國試圖全力抑制疫情的同時，中國的「網絡上接連出現各種有關新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控的謠言」，強調這種現象「突顯了維護清朗網路環境的重要性」。

然而，總部位於美國華盛頓的人權組織「中國人權捍衛者」(Chinese Human Rights Defender) 卻發現，在1月22日至1月28日期間，至少有325名中國公民因在網路上分享與新型冠狀病毒疫情相關的內容，被中國政府以「散布謠言」為由，遭受行政拘留、罰金或是教育訓誡等處分。

根據「中國人權捍衛者」公布的數據顯示，大多數中國公民都是被中國政府以「散布謠言」、「製造恐慌」或「虛構事實擾亂公共秩序」為由，予以數天的行政拘留或是小額罰金。比如一名住在天津的34歲高姓女子因為在微信上「誇大全國和本市新型冠狀病毒感染肺炎人數」，在1月25日遭政府以「虛構信息在微信群散布」為由，給予行政拘留5日的處分。

倡議人士胡佳遭短暫滋擾

受到中國言論審查影響的，也包含中國著名的倡議人士胡佳。胡佳原訂於1月31日晚間透過視頻通訊的方式，參與《自由亞洲電台 》的節目「中國熱評」，但在節目開播前的幾小時，幾名國保突然上門，雙方迅速產生口角。

胡佳告訴德國之聲：「1月31日傍晚時分，國保來敲我家門，問我最近在忙什麼，後來又立刻問我是否最近有接受媒體採訪。他們說，我不該在全國人民跟共產黨同仇敵愾時，在背後捅刀子。在我們爭執了將近半個小時後，他們警告，如果我堅持上自由亞洲的節目，那他們會在節目錄制的那個時段『公事公辦』。」

到了1月31日晚間11點，幾名國保再次上門，叫胡佳跟他們下樓一趟。胡佳表示，下樓之後，雙方再度於他住處附近爭執，直到自由亞洲的節目結束後，國保才讓他回家。胡佳向德國之聲表示：「為了不漏接自由亞洲記者打來的電話，我帶著手機下樓。但國保採取非常強硬的手段，不讓我接手機或是碰手機。他們整個時間都死盯著我，明顯表示如果我手機響然後我選擇去試圖接電話的話，他們便會用非常強硬的手段阻止我。 」

一切都是為了「維穩」

大赦國際的中國研究員潘嘉偉認為，中國政府一如往常的以打壓言論自由，來確保他們處理疫情不當的消息不會流傳到網絡上，因而影響到他們的政權的正當性。他告訴德國之聲：「中國政府的大規模打壓，會在中國人民間產生寒蟬效應，不過仍有一些倡議者選擇用筆名在網路上繼續分享訊息。然而，對於那些持續分享訊息的人，他們仍必須承擔被懲罰、騷擾或關押的風險。」

胡佳認為，中國政府的做法是為了強化其政權的合法性，但是因為新型冠狀病毒疫情影響了不少中國人的切身利益，所以他相信有些人會開始意識到自己在這樣的體制下，只有服從跟被管制的資格。他告訴德國之聲：「這次的疫情，真的會讓一些中國人在心中積累不滿，不過他們可能敢怒不敢言。此外，這次疫情也給中國人上了一課。我們看到，在中共的管治下，中國公民被恐懼主宰後，對同胞的冷漠跟排斥。」

潘嘉偉說，在中國政府大規模審查與新型冠狀病毒相關訊息的情況下，國際社會必須仰賴中國國內的獨立媒體、國際媒體以及國際組織來追蹤疫情的發展。另外，他認為國際衛生專家也應該提供與個案跟整體疫情狀況相關的訊息，這樣國際社會才能取得最精準的信息來對抗新型冠狀病毒疫情。

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