影／男不甩隔離朝電梯抹口水 拉人口罩哈氣「我有你也有」

新冠病毒疫情造成中國多城市封城，各地都在嚴格執行居家隔離，但仍然有「脫序」的衝突產生。浙江一名男子拒不服從居家觀察的規定，擅自外出，甚至拉開網格員的口罩，刻意對其哈氣。廣西一名女子隨意棄置電梯抽紙，更有一名男子拿疑似吐過口水的紙巾往電梯鍵上塗抹。不適當的行為曝光，惹怒眾網友。

澎湃新聞報導，浙江玉環市34歲潘姓男子從疫情較重的溫州樂清市返家，防控規定要求他不外出、不串門，實行14天的居家醫學觀察，到2月7日結束。

但潘男在觀察期間擅自外出，2月3日隨訪的網格員上門勸說時，潘男強行拉開網格員的口罩，對其哈氣說：「我有，你也有！」，玉城街道隨即聯合派出所將潘男強制送往集中隔離點隔離。根據治安管理處罰法和玉環市關於加強疫情防控工作的通告，警方對潘男作出行政拘留十日的處罰，待隔離期滿後執行。

新京報報導，失序的事件還不止如此，一段「凌晨4點吐口水抹電梯鍵」的視頻熱傳網路。此事發生在廣西橫縣。視頻中，一短髮女子將用來擦電梯鍵的抽紙擦嘴後丟在電梯內，隨後再次返回電梯間時，其後跟隨著2男1女，其中一名男子用吐過口水的紙巾抹電梯鍵。

視頻引發眾多網友不滿，「為什麼真有這種無聊的人幹這種無聊的事」、「這麼多人為了疫情辛勞，他們卻如此卑鄙無恥」、「還有那些電梯裡偷抽紙的人」、「危害公共安全罪、鐵證如山，抓！」

澎湃新聞報導，橫縣公安局5日發布通告稱已找到視頻中拿紙巾塗抹電梯按鍵的姜姓男子，他坦承違法。經縣人民醫院專家組會診，姜某輝無咳嗽、發熱等症狀，也無接觸湖北（武漢）外地人員。警方已依法對姜男處以行政拘留10日處罰。

至於視頻中一名抽取多張紙並棄置地上的女子為何未受處罰，橫縣公安局有關人員表示，經調查，女子未往紙巾上吐口水，也未將吐口水的紙巾擦到電梯按鍵上。