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武漢肺炎疫情會怎麼發展？傳染病學家預測3種可能

武漢病毒所搶註美藥專利 藥企挺：百姓免受天價藥之苦

世界日報 / 中國新聞組╱北京6日電
武漢病毒研究所「搶註」美國GILEAD（吉利德科學公司）研究開發的「瑞德西韋」（remdesivir）中國國內發明專利，引起輿論嘩然，有藥企力挺此作法。 新華社

武漢病毒研究所「搶註」美國GILEAD（吉利德科學公司）研究開發的「瑞德西韋」（remdesivir）中國國內發明專利，引起輿論嘩然。有批評稱，該所此舉坐享其成，違反道德，甚至違規。一家藥企高管則認為，中國患者曾飽受「天價藥」之苦，在新型冠狀病毒疫情嚴峻之際，該所做法是有利於老百姓的，「沒什麼可批評的」。不過，清華大學藥學院院長丁勝表示，該所申報成功的可能性不大。

環球網報導，武漢病毒研究所4日公告：對在中國尚未上市，且具有知識產權壁壘的藥物瑞德西韋，依據國際慣例，從保護國家利益的角度出發，在1月21日申報了中國發明專利（抗2019新型冠狀病毒的用途），並將透過PCT（專利合作協定）途徑進入全球主要國家。

公告還稱，「如果國外相關企業有意向為我國疫情防控做出貢獻，我們雙方一致同意在國家需要的情況下，暫不要求實施專利所主張的權利。」

消息引起輿論質疑「美國藥企研製的藥物為何他們可申請專利？」另有網友指控，該所未作出任何「工作推進」，卻第一時間發表論文。

報導引述藥企高管指出，武漢病毒研究所的作法並不違規，美國吉利德在沒有發現瑞德西韋可以用於治療新冠病毒時，中國國內機構可以申請其在國內新的適應症專利。

這名高管說，法律上還有一種做法叫「強制許可」，即使是國外公司擁有專利，特殊時期國家會強制其開放專利，何況去申請一種適應症專利。

上述高管說，因為原研藥的專利問題，中國廣大患者曾飽受天價藥之苦，其中最著名的就是「格列衛」。格列衛被用於血液病治療，專利掌握在瑞士製藥企業諾華手中。有患者服用諾華的藥，一年費用高達30多萬人民幣。

這名高管說：「此時不要批評武漢病毒研究所了，畢竟他們是有利於中國的。」但他並未評論該所此舉是否「不勞而獲」。

中國科學報報導，中國藥物研發人士稱，如不搶先註冊，以後這種藥的供應、價格上都保證不了；「中國如果有了瑞德西韋藥物用途專利，其他的專利我們可以和國外公司進行交叉許可，這也是一種談判手法。」

新京報報導，清華大學藥學院院長丁勝認為，武漢病毒所申報成功的可能性不大。丁勝表示，此時在中美科研臨團隊合作的背景下，又提出其他的訴求也有些不合時宜。

新華網報導，瑞德西韋在中國已完成臨床試驗的註冊審批工作，首批新型冠狀病毒感染的肺炎重症患者6日將接受用藥。臨床試驗將在武漢金銀潭醫院等多家臨床一線接診新型冠狀病毒感染肺炎患者的醫院中進行，擬入組761例患者，採用隨機、雙盲、安慰劑對照方法展開。

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