萬家宴惹禍？ 武漢社區爆集體發熱

曾在1月18日舉辦「萬家宴」的武漢百步亭社區，目前該社區出現大量發燒患者。已有57門棟被列為「發熱門棟」，至少已有十人新冠肺炎確診。有人懷疑這是因為4萬個家庭參加萬家宴才引起群聚感染，但專家指出，萬家宴至今已經超過2周潛伏期，「目前有發熱症狀的，有可能是後期接觸新冠肺炎病人」。

綜合媒體報導，百步亭社區位於武漢市江岸區，社區包括9個居委會，約13萬居民。百步亭轄區內的安居苑、百合苑業主群內，居委會工作人員公布了小區內出現發熱病人的門棟信息。經實地查看，被公布的單元樓樓下均被貼上「發熱樓棟」標誌。

安居苑居委會一名工作人員表示，普通工作人員暫不掌握社區內的具體發熱人數。如果單元門前張貼發熱門棟字樣，即意味著該單元有體溫超過37.2攝氏度以上的發熱人員，「大部分貼有發熱門棟的單元，都是最少一戶，最多兩戶」。

百步亭居委會值班人員解釋，「只要有一個人體溫高於37.5度就會貼，不管是新冠病毒感染發熱，還是其他原因，發熱門棟不意味有人確診，你也知道，現在很難確診。」

百步亭社區康和居委會黨支部龔書記指出，發熱門棟主要是為提醒居民，盡可能避免出門，如果出門，按門禁按鈕或者扶手時注意防護。

百步亭社區悅秀苑居委會目前正在安排發熱居民進行核酸檢測，以便排查新冠肺炎患者。但是每個小區居委會每天平均只有一個檢測核酸名額，需要業主耐心等待，「社區要給病人上報排隊，名額到了我們就會第一時間聯繫發熱患者進行核酸檢查。」

報導指出，物業解每日都安排人員對小區消毒，目前針對發熱門棟，會在樓道裡噴消毒水，其餘的則只給單元門消毒。

一名不願意透露姓名的免疫學專家表示，萬家宴於1月18日舉行，至今已經超過2周潛伏期，如果那時出現疫情，影響應該已經過去了，「目前有發熱症狀的，有可能是後期接觸了新冠肺炎的病人」。該專家建議社區居民不要太過於緊張，按照社區指引和官方發布的消息來做，「按時量體溫，有身體不適要及時聯繫社區」。