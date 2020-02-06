武漢肺炎疫情大爆發！中共當局控制不住 引發民心質疑

中國公安部長趙克志在4日強調，要做好防疫首先要「創造安全穩定的政治社會環境」。他說:「要始終把維護政治安全放在首位，嚴密防範、嚴厲打擊境內外敵對勢力的各種搗亂破壞活動，堅決防止公共衛生風險向社會穩定領域傳導。」

這是中共官方一直以來的論調。然而，面對越來越嚴重的疫情，許多人疑惑的是，中國專制制度真的有助於疫情防治嗎？

雖然中國官方不斷讚揚火神山、雷神山醫院的建置效率是中國僅有的「中國速度」，也自稱只有中國才能在如此短時間做下影響了5千多萬人的封城決定。但為什麼疫情沒有在初期就控制住，仍然還是中國當局無法回避的問題。

德國之聲記者Fabian Kretschmer在北京的觀察發現，許多民眾對於官方處理的方式心懷不滿。尤其是年輕一代，正在悄悄批評習近平統治下日漸專制的社會。

北京一家咖啡館的年輕人對他說：「我百分之百確定共產黨幹部沒有報告有關該病毒爆發的消息，因為這會破壞他們升官的機會。」他接著說：「像我這樣只為了國家好的人，都不能再公開發表意見了。有一天，我們會開始問自己，為什麼我們不能在網上看未經審查的信息。」

網路長城意外無人戍守

在春節疫情爆發之後，許多人在中國社交媒體上指責官員反應不力，不信任來自當局的有關冠狀病毒的訊息。批評的聲音流通之際，許多人納悶北京是不是放寬了言論控制。

美國網路媒體Quartz記者Tony Lin說，這段期間，包括微博，幾乎所有的中國社交網路都在談新型冠狀病毒。他在2月3日接受播客節目《中國經濟談》時說：「近年我從來沒有看過有人在網上可以直接攻擊和批評一個省的黨委書記，在過去5到7年是不可能的。」

他提到的是1月30日湖北書記蔣超良首次出席武漢肺炎疫情發布會時，面對央視記者提問，牛頭不對馬嘴的回答。當時央視記者提出有關武漢返鄉人員回家遭堵，以及醫護用品緊張等問題。結果，蔣超良唸稿回答，「過年期間，走親訪友、相互拜年，這是中國人的習俗」。這段5分鐘的影片被放在網路上後瘋傳，批評聲浪襲卷而來。過去像這種文章馬上會被刪除，但這篇卻被留在網路上。

Tony Lin引述知情人士表示，這是中國中央政府有意讓媒體問責地方政府，所以才有《環球時報》和央視陸續都對湖北和武漢政府提出質疑。他也提到，審查員因為春節不在工作崗位上，才意外創造了言論的空間。但在2日復工後，馬上就有大規模的刪文動作。

Tony Lin提到，這次的事件也讓部份中國年輕人思考政治對他們的影響。他舉例一位《創造101》的女粉絲說，她建議要有政治版的《創造101》，直播政治人物工作的樣子，不喜歡就投票下架。下面的人馬上就回覆說，她這是發明新的民主制度。

除了年輕人之外，Tony Lin發現，這次的疫情因為直接關係到每個人的生命安全，連許多資深的忠貞的黨員都對中央和地方政府產生不信任。也有人說，因為春節家人都聚在一起，所以年輕人可以和長輩討論這次疫情的假資訊的議題。

疫情引發中共治理危機

Tony Lin在訪問中提到，如同非洲豬瘟、北京低端人口驅逐事件等，中國地方政府傾向在初期掩蓋會造成不穩定的事件。但這次由於是公共衛生危機，影響所有人的健康事件，再加上時機敏感，不像過去地震或是疫苗事件，可以這麼輕易壓下或用外部勢力等藉口。 他說：「你總不能說整個中國人口都被美國收買。」

台灣人類學家劉紹華長年關注1949年後中國的傳染病防疫。她1月29日在《獨立評論在天下》發表文章表示，中國防疫荒腔走板「最關鍵的問題，用大白話講就是民族主義或愛國主義的『面子』問題」。她表示，中國各種防疫的正反呈現都是「中國反帝反美的主體性心態主導」，擁護中央政府面子至上的是「廣大的一樣愛國愛面子的民眾」。劉紹華認為，當「意識形態主導的面子主體性，高於合理的科學防疫原則」，人們終將為這樣的惡性循懷付出代價。

近日網路上也流傳的一篇中國著名法學家許章潤的文章《憤怒的人民不再恐懼》。據傳在2月2日定稿的這篇長文中，他將矛盾指向中國國家主席習近平，說他「無恥之尤」，更要他「讓位」。他以「瘟疫」形容這次嚴重的狀況，再批「壟斷一切、定於一尊的『組織性失序』和只對上負責的『制度性無能』。他怒斥中國最高領導人「民心喪盡」，讓人民憤慨。還說這是「四十年來最為不堪的一屆領導」。他甚至在最後說「敗象已現，倒計時開始，立憲時刻將至」，不顧因言獲罪的可能發出怒吼。

不論是反思網路審查的反思、檢討防疫方式的檢討，還是炮轟極權統治，不同的專家和學者都疾呼要做出改變。他們擔憂的是，這一次的經驗又會再度掩沒在時間的洪流當中，在未來的某天重演。這次前所未有的疫情規模是否能促使中國從地方到中央積極在防疫上做出改變，甚至造成政治體制變革？還是又一次大規模事件平息後的明日黃花？都還有待時間一一證明。

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